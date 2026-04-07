중동전쟁發 의료제품 수급 대응… “사재기·담합·출고 조절 엄정 처벌”

정부 “담합 시 매출 20% 과징금”

수액포장·주사침 3개월분 확보

주사기는 1개월 이상 재고 여력

‘전 국민 공급망 애로 핫라인’ 운영

이미지 확대 정은경 보건복지부 장관이 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 의료제품 수급대응 관계부처 합동 브리핑을 하고 있다. 2026.4.7

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정은경 보건복지부 장관이 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 의료제품 수급대응 관계부처 합동 브리핑을 하고 있다. 2026.4.7

연합뉴스

2026-04-08 B4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중동 전쟁 여파로 의료용 소모품 수급 불안이 제기되는 가운데 정부가 사재기와 담합, 출고 조절 등 시장 교란 행위에 대한 강경 대응 방침을 밝혔다. 공급 부족 상황을 틈탄 ‘가격 장난’을 예외 없이 제재하겠다는 메시지다.정은경 보건복지부 장관은 7일 정부서울청사에서 관계부처 합동 브리핑을 열고 “경제 위기에서의 사익 추구나 공급 부족에 대한 불안 심리는 의료제품 공급망 안정성을 저해하는 가장 큰 위협 요인”이라며 “가격 담합, 출고 조절 등 법 위반이 포착되면 신속히 조사하겠다. 의료제품과 관련한 불공정 행위에는 어떠한 예외도 없이 엄정하게 대처하겠다”고 밝혔다.정부는 유통 단계에서 사재기 등 시장 질서 교란 행위가 확인될 경우 강도 높은 제재에 나설 방침이다. 공정거래위원회는 “담합이 적발되면 시정명령과 함께 관련 매출액의 최대 20%에 이르는 과징금을 부과할 수 있다”고 밝혔다.일부 품목에서는 불안 심리를 자극하는 움직임도 감지되고 있다. 김명호 식품의약품안전처 의료기기안전국장은 “주사기는 일부 온라인상에서 품절이 일어나고 있는 것은 맞다”면서도 “사재기 현상은 발견되지 않았고 현재 조사 중”이라고 밝혔다.정부는 시장 교란 가능성을 차단하기 위해 생산·수요·유통 전 단계 점검을 강화하고 있다. 식약처는 기업의 원료 보유와 생산 상황을 매일 점검하고, 산업통상부와 협력해 나프타 등 원료 공급을 지원하고 있다. 수급 불안 품목 발굴 체계도 가동 중이다.현재 주요 품목의 재고는 일정 수준 유지되고 있다는 게 정부 판단이다. 수액제 포장재는 향후 3개월 이상 사용할 수 있는 물량이 확보됐고, 주사기는 1개월 이상, 주사침은 최대 3개월 재고와 추가 생산 여력을 갖춘 상태다.다만 현장 체감은 엇갈린다. 대형병원은 2~3개월분 재고를 유지하고 있지만 의원급 의료기관에서는 재고 확보가 충분하지 않아 일부 수급 불안을 호소하고 있다. 이에 식약처는 수액제 포장재, 주사기, 주사침 등 6개 품목을 집중 관리하고 복지부는 공산품 성격 물품 중 20여개를 우선 관리한다.재정경제부는 중동 전쟁으로 인한 수입·생산·유통 과정의 공급망 병목 현상을 해소하기 위해 ‘전 국민 공급망 애로 핫라인’ 운영을 시작했다. 이재명 대통령의 지시에 따른 것으로 엑스(X·옛 트위터)와 페이스북 등으로도 애로사항과 정책 건의를 접수하고 있다. 산업통상부·농림축산식품부·기후에너지환경부·국토교통부·복지부·식약처·관세청 등도 동참했다.