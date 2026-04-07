구윤철 부총리 “아직 스태그플레이션 상황 아냐…막기 위해 추경 필요”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

구윤철 부총리 “아직 스태그플레이션 상황 아냐…막기 위해 추경 필요”

한지은 기자
한지은 기자
입력 2026-04-07 17:07
수정 2026-04-07 17:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
의원 질의 답하는 구윤철 부총리
의원 질의 답하는 구윤철 부총리 (서울=뉴스1) 유승관 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 제434회 국회(임시회) 예산결산특별위원회 제1차 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.4.7/뉴스1


구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 7일 “아직은 스태그플레이션(경기 둔화 속 물가 상승) 상황은 아니라고 보인다”고 말했다.

구 부총리는 이날 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 출석해 ‘26조 2000억원 규모 추가경정예산(추경)안이 스태그플레이션을 자극할 수 있지 않느냐’는 이종배 국민의힘 의원 질의에 이같이 답했다.

이 의원은 “가뜩이나 고유가로 물가 상승이 우려되는데 유동성 확대로 기름을 붓는 것 아닌가 걱정되고 환율 인상에도 영향을 미치지 않을까 걱정된다”고 말했다.

이미지 확대
예결위 질의 듣는 국무위원들
예결위 질의 듣는 국무위원들 (서울=뉴스1) 유승관 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관을 비롯한 국무위원들이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 제434회 국회(임시회) 예산결산특별위원회 제1차 전체회의에서 의원 질의를 경청하고 있다. 2026.4.7/뉴스1


이어 그는 “OECD(경제협력개발기구)에서 성장률 전망치를 0.4%포인트 낮춰서 1.7%로 낮춰놨고 AMRO(아세안+3 거시경제조사기구)도 물가상승률 전망치를 0.4%포인트 올려서 2.3%로 해놨다”며 “이걸 연결시키면 스태그플레이션 가능성이 있다고 보이는데, 이번에 26조 2000억원 풀어지면 스태그플레이션 영향 없다고 생각하냐”고 물었다.

이에 대해 구 부총리는 “아직은 스태그플레이션 상황은 아니라고 보인다”며 “그렇기 때문에 그걸(스태그플레이션) 막기 위해 경기에 도움이 될 수 있는 추경도 필요하다고 생각된다”고 밝혔다.

그러면서 “추경을 포함해 다양한 형태를 통해서 물가 안정을 위해 노력하겠다”고 강조했다.
세종 한지은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
구 부총리의 현재 경제상황 진단은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로