오승경 작가 초대 개인전 Lost in Paradise, ‘스페이스 결’에서 개최

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오승경 작가 초대 개인전 Lost in Paradise, ‘스페이스 결’에서 개최

입력 2026-04-07 15:13
수정 2026-04-07 15:16
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오승경, 〈Ethereal Falls〉, (이미지 제공: 스페이스 결)
오승경, 〈Ethereal Falls〉, (이미지 제공: 스페이스 결)


오승경 작가의 초대 개인전 《Lost in Paradise》가 4월 7일부터 18일까지 서울 종로구 삼청로 에 위치한 스페이스 결에서 개최된다. 이번 전시는 무료로 관람할 수 있다.

전시는 작가가 발리와 보홀에서 경험한 자연의 인상을 바탕으로 기억 속에서 재구성된 풍경을 회화로 풀어낸 작업들로 구성된다. 화면 속 숲과 물, 빛과 식물의 이미지는 서로 뒤섞이며 특정한 장소를 지시하기보다 현실과는 거리를 둔 몽환적인 장면을 형성한다.

작품에서는 겹겹이 쌓인 색채와 두터운 붓질이 만들어내는 밀도감이 두드러진다. 이는 계절의 변화가 시작되는 봄의 분위기와 맞물리며 생동감 있는 시각적 경험을 제공한다.

일상 속에서 벗어나 감각을 환기할 수 있는 전시로, 관람객에게 잠시 호흡을 가다듬는 시간을 제안한다.

온라인뉴스팀
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