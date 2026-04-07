오아드, 3세대 워터틴트 ‘슬레인 파우더믹싱 워터틴트’ 출시

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뷰티 브랜드 오아드(Oiad)가 지난 3월 기존 워터틴트의 한계를 보완한 립 라인 신제품 ‘슬레인 파우더믹싱 워터틴트(SLAYN POWDER MIXING WATER TINT)’를 선보였다.오아드 관계자는 “쨍한 컬러, 핑크 컬러로 남는 착색, 건조한 마무리감 등 기존 워터틴트의 아쉬운 점을 개선하고자 했다”며 “사용자가 직접 컬러를 조색하고 농도를 조절할 수 있는 새로운 세대의 워터틴트를 경험해 보시길 바란다”고 전했다.이번에 출시된 ‘슬레인 파우더믹싱 워터틴트’는 오아드가 제안하는 ‘3세대 워터틴트’로, 기존 제품에서 흔히 나타났던 쨍한 원색 위주의 컬러감과 시간이 지나며 핑크빛으로 변하는 착색 현상을 개선한 것이 특징이다.특히 사용 전 제품을 흔들어 컬러와 파우더를 섞는 ‘파우더 믹싱’ 방식이 적용됐다. 캡을 닫은 상태에서 위아래로 5~10회 흔들면 두 제형이 혼합되며, 사용자가 원하는 컬러로 조색해 취향에 맞는 발색을 연출할 수 있다.제형 측면에서도 차별화를 더했다. 수상 제형에서는 구현이 어려웠던 티타늄 디옥사이드 원료에 새로운 기술을 적용시켜, 흔드는 과정에서 일시적으로 물과 결합되도록 설계했다. 이를 통해 ‘찰랑이는 물 제형’과 ‘소프트한 컬러감’을 동시에 구현했다.