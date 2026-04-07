“규제 완화 경청하라” 대통령 지시 하루 만에…정부 ‘공급망 핫라인’ 가동

이미지 확대 ‘전국민 공급망 애로 핫라인’ 배너. 재정경제부 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘전국민 공급망 애로 핫라인’ 배너. 재정경제부 제공

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중동 전쟁 여파로 경제의 공급망에 비상등이 켜지면서 정부가 수입·생산·유통 전 과정의 공급망 병목 현상을 해결하기 위한 ‘전국민 핫라인’을 가동한다.재정경제부는 중동 전쟁으로 인한 공급망 병목 현상을 해소하기 위해 ‘전국민 공급망 애로 핫라인’을 구축하고 본격적인 운영에 들어갔다고 7일 밝혔다.재경부는 전날부터 엑스(X·옛 트위터)와 페이스북 등 소셜미디어(SNS) 공식 계정으로 애로사항과 정책 건의를 접수하고 있으며, 이날 홈페이지에도 별도 배너를 설치해 의견·제안을 받을 수 있도록 했다.산업통상부, 국토교통부, 기후에너지환경부, 보건복지부, 식품의약품안전처, 농림축산식품부, 관세청 등 각 품목을 담당하는 주요 부처들도 일제히 공식 SNS로 기업·국민의 제안을 접수하기로 했다.이번 핫라인 구축은 전날 이재명 대통령의 지시에 따른 조치다.이 대통령은 국무회의에서 “현장에서 규제 완화나 임시 조치를 요구하는 경우가 많다. 의견을 더 적극적으로 경청할 필요가 있다”며 “국민과 기업이 편하게 제안할 수 있는 창구를 만들고, 부처 구분 없이 접수해 처리하라”고 주문했다.핫라인은 지난 3일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 주재한 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의에서 논의한 공급망 병목 해소를 위한 규제 개선 방안의 하나로 추진됐다.정부는 핫라인으로 접수한 제안을 적극적으로 검토해 절차 간소화 등 실질적 조치가 신속하게 이뤄질 수 있도록 점검할 계획이다.