전통시장 매출 3년간 16% 증가… 먹거리 소비 중심 재편

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전통시장 매출이 최근 3년간 16% 증가하며 소비 중심이 ‘먹거리’로 이동하고 있는 것으로 나타났다. 단순 장보기 공간을 넘어 외식·간식·관광 소비가 결합된 복합 상권으로 변화하는 흐름이 뚜렷해지고 있다.KB국민카드가 7일 2022년부터 2025년까지 전통시장 관련 신용·체크카드 결제 데이터를 분석한 결과, 전통시장 매출액은 3년간 16% 증가했다. 같은 기간 매출건수는 18%, 방문 회원수는 9% 늘었고, 유효 가맹점수도 12만 8000개로 약 4000개 증가하며 이용 기반이 확대된 것으로 나타났다.업종별로는 먹거리 소비가 성장을 이끌었다. 가공식품 매출이 44% 증가해 가장 높은 증가율을 기록했고, 커피·음료(40%), 분식·간식(35%)이 뒤를 이었다. 특히 가공식품과 커피·음료 업종은 가맹점수도 각각 22%, 11% 늘어나면서 소비 확대와 점포 증가가 동시에 나타났다. 전통적인 농수축산물 중심 소비에 더해 외식·간식 소비가 함께 확대되는 구조로 변화하는 모습이다.지역별로도 고른 성장세가 확인됐다. 호남권(25%), 경상권(24%), 충청권(23%) 순으로 매출 증가율이 높았고, 강원권(18%), 수도권(14%)도 증가세를 보였다. 수도권은 안정적인 성장 흐름을 보인 반면, 지방 주요 전통시장은 방문객 증가와 함께 매출 확대가 동시에 나타난 점이 특징으로 분석됐다. 또한 외부 방문객 유입 역시 충청권 28%, 호남권 22%, 경상권·강원권 각각 20%, 수도권 5% 증가하는 등 전반적으로 확대됐다.KB국민카드 관계자는 “전통시장은 단순 장보기 공간을 넘어 외식, 간식, 관광 소비가 결합된 복합 소비공간으로 변화하고 있음이 확인된다”며 “특히 지역별 특성과 맞물린 소비 증가가 전통시장 활성화에 중요한 역할을 하고 있다”고 분석했다.