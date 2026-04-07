“쿠팡 지난달 5.7조원 결제…정보유출 이전 수준 회복”

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쿠팡의 결제추정금액이 지난달 5조 7000억원대로 올라서면서 정보 유출 사건 이전 수준으로 회복된 것으로 나타났다.7일 리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일에 따르면 3월 쿠팡의 결제추정금액(쿠팡이츠 제외)은 5조 7136억원으로 전달(5조 1113억원)보다 12% 증가했다. 지난해 11월 말 개인정보 유출 공식 발표 이후 3개월 연속 하락세가 이어지다 처음으로 반등한 것이다.쿠팡의 결제추정금액은 지난해 10월 5조 9005억원까지 늘었다가 11월에 5조 8929억원으로 소폭 줄었다. 11월 말 개인정보 유출 사실을 발표한 이후 쿠팡 회원을 탈퇴하는 ‘탈팡’ 행렬이 이어지면서 12월 5조 6133억원, 올해 1월 5조 4646억원, 2월 5조 1113억원 등으로 감소세를 보였다.앱 사용자 수도 석 달 연속 감소 끝에 지난달 반등했다. 3월 기준 쿠팡 앱 월간사용자 수(MAU)는 3345만명으로 2월(3312만명)보다 1% 증가했다.와이즈앱은 한국인 결제자 패널의 신용카드·체크카드 결제내역을 통해 결제금액을 추정했다. 계좌이체, 현금거래, 상품권 결제는 포함되지 않으며 실제 매출액과는 차이가 있다는 설명이다.