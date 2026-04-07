나우케어, 네이버 ‘헬시페스타’ 참여

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프리미엄 건강기능식품 브랜드 나우케어가 4월 6일부터 11일까지 진행되는 네이버 ‘헬시페스타’에 참여해 주요 제품 라인업을 중심으로 일정별 혜택 구성을 운영한다.이번 행사에는 콜레스타, 관절스타, 오메가스타, 혈압스타 등 나우케어의 대표 제품군이 포함된다. 각 제품은 기능성에 따라 구분된 설계가 특징으로, 개인의 건강 상태나 생활 패턴에 맞춰 선택할 수 있도록 구성됐다.특히 혈중 지질, 혈압, 관절, 혈행 등 일상적인 건강 관리 영역을 중심으로 제품군이 구성돼 있어, 하나의 브랜드 안에서 다양한 건강 관리 목적을 고려할 수 있는 점이 특징이다.행사 기간 동안 제품별로 약 20%대부터 최대 40% 수준의 할인 구간이 형성되며, 일정에 따라 적용되는 혜택 방식이 달라진다. 동일 제품이라도 날짜별로 구성 방식이 달라 소비자는 구매 시점에 따라 다양한 선택이 가능하다.헬시페스타는 시즌별 건강 관리 수요에 맞춰 운영되는 행사로, 일정에 따라 ‘스타특가’, ‘슈퍼적립’, ‘N혜택존’ 등으로 구분된 구조가 적용된다.‘스타특가’는 특정 제품을 중심으로 일정 기간 동안 가격 부담을 낮춘 형태로 운영되며, ‘슈퍼적립’은 결제 금액 일부를 포인트로 환급받을 수 있는 구조다. ‘N혜택존’은 기본 혜택에 추가 할인 요소가 결합된 구간으로 구성된다.나우케어 관계자는 “일상 속 건강 관리에 대한 관심이 높아지는 시기에 맞춰, 소비자가 자신의 필요에 따라 제품과 혜택을 선택할 수 있도록 이번 구성을 마련했다”고 밝혔다.