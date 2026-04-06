쿠도커뮤니케이션, Black Duck과 ‘ICON 2026’ 성료… ‘Polaris’ 기반 DevSecOps 보안 전략 제시

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ICT 전문기업 쿠도커뮤니케이션(대표 김용식)은 글로벌 애플리케이션 보안 기업 Black Duck과 함께 지난 4월 2일 열린 ‘ICON 2026’에 참가해 DevSecOps 환경에 최적화된 통합 애플리케이션 보안 플랫폼 ‘Polaris™ Platform’을 선보였다고 밝혔다.‘ICON’은 메가존클라우드가 주최하는 기술 컨퍼런스로, 글로벌 파트너 네트워크를 기반으로 AI, 클라우드, 보안 기술을 한자리에서 소개하는 국내 대표 행사다. 이번 행사에는 다양한 글로벌 파트너가 참여했으며 보안 분야에서는 Black Duck이 주요 기술 기업으로 참여해 최신 애플리케이션 보안 전략을 공유했다.쿠도커뮤니케이션은 행사 기간 Polaris Platform을 중심으로 DevSecOps 환경에서 요구되는 통합 애플리케이션 보안 전략을 소개했으며, 금융·공공·엔터프라이즈 고객들의 높은 관심을 받았다. 특히 개발 단계에서 보안을 내재화하는 ‘Shift Left’ 접근 방식과 소프트웨어 공급망 보안 대응 전략에 대한 문의가 이어졌다.Polaris Platform은 SaaS 기반 통합 AppSec 플랫폼으로 SAST, SCA, Fuzzing 등 개별적으로 운영되던 보안 기능을 하나의 대시보드에서 통합 관리할 수 있는 것이 특징이다. 이를 통해 개발과 보안 간 충돌을 최소화하고 실제 공격 가능성과 비즈니스 영향도를 기준으로 위험을 우선순위화할 수 있다.또한 ▲핵심 리스크 중심의 우선순위화 및 노이즈 감소 ▲정책 기반 중앙 집중형 거버넌스 및 컴플라이언스 관리 ▲AI 기반 보안 분석 및 자동화된 대응 기능 등을 통해 SDLC(소프트웨어 개발 생명주기) 전반에 걸쳐 일관된 보안 체계를 지원한다.쿠도커뮤니케이션은 이번 전시를 통해 DevSecOps 기반 통합 보안 전략을 제시하고 실제 서비스 운영 환경에서 발생하는 보안 및 거버넌스 이슈에 대한 대응 방안을 공유하며 고객 접점을 확대했다.김철봉 쿠도커뮤니케이션 정보보안 사업부장(부사장)은 “소프트웨어 공급망 보안과 DevSecOps는 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소”라며 “Black Duck과의 협력을 통해 국내 기업들이 개발 속도를 유지하면서도 글로벌 수준의 보안 체계를 구축할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.