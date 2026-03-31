토스, 매출 2.7조원 ‘사상 최대’… 플랫폼 성장에 이익 급증

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토스, 매출 2.7조원 ‘사상 최대’… 플랫폼 성장에 이익 급증

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-03-31 18:25
수정 2026-03-31 18:25
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비바리퍼블리카 제공
비바리퍼블리카 제공


광고·결제 중심 성장
가입자 3000만 기반 수익화 개선토스를 운영하는 비바리퍼블리카가 지난해 역대 최대 실적을 기록했다. 서비스 이용 확대에 따라 광고와 결제 등 주요 사업이 성장하면서 외형과 수익성이 함께 개선된 모습이다.

토스는 지난해 연결 기준 매출이 2조 6983억원으로 전년 대비 38% 증가했다고 31일 밝혔다. 영업이익은 3360억원으로 270.3% 늘었고, 당기순이익은 2018억원으로 846.7% 증가했다. 매출과 이익 모두 사상 최대 수준이다.

이 같은 성장에는 플랫폼 사업 고도화가 영향을 미쳤다. 고객 참여형 서비스 확대와 계열사 서비스 경쟁력 강화로 애플리케이션(앱) 내 이용이 활성화되면서 광고와 결제 부문이 성장했다. 특히 빅데이터 기반 맞춤형 광고 효율이 개선됐고, 결제처 및 앱 내 커머스 확대로 간편결제 거래 규모도 증가했다.

토스는 지난해 말 기준 3000만명 이상의 가입자를 기반으로 광고·결제·금융 서비스 전반에서 이용 빈도와 전환율을 끌어올렸다. 이를 통해 플랫폼 내 서비스 간 연계를 강화하며 수익화 효율을 높였다는 설명이다.

김예슬 기자
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