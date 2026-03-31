한고(HANGO), ‘Made in Danang’ 글로벌 브랜드 도약 전략 제시

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베트남 다낭에서 지역 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 ‘Made in Danang 브랜드 구축 세미나’가 열린 가운데, 글로벌 한인 커뮤니티 플랫폼 한고(HANGO) 대표가 발표자로 참여해 다낭 브랜드의 글로벌 진출 전략을 공유했다.이번 행사는 다낭시 상공부 등 관련 기관이 공동 주관했으며, 다낭 지역 기업과 제품의 브랜드 가치를 높이고 ‘Made in Danang’의 국제적 인지도를 확대하기 위한 방향성을 논의하는 자리로 마련됐다.이날 발표에서 한고 대표는 “Made in Danang, 글로벌 브랜드로 도약하는 전략”을 주제로, IT 기반 플랫폼과 글로벌 커뮤니티 네트워크를 활용한 확장 모델을 제시했다.특히 디지털 플랫폼 중심의 유통 구조, 커뮤니티 기반 확산 전략, 글로벌 네트워크 연계를 통한 시장 진출 방안 등 다낭 지역 브랜드의 해외 경쟁력 확보를 위한 다양한 실행 전략을 소개했다.한고 대표는 “지역 브랜드가 글로벌 시장으로 성장하기 위해서는 단순 제조를 넘어 디지털 플랫폼과 커뮤니티를 결합한 브랜드 전략이 필수적”이라며 다낭 기업들이 세계 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 현실적인 방향성을 제안했다.한편 한고는 전 세계 약 800만 한인을 대상으로 하는 AI 기반 커뮤니티 및 중고거래 플랫폼으로, 교민 생활에 필요한 정보와 거래, 커뮤니티 기능을 하나로 통합한 서비스다.현재 베트남 한인 사회를 중심으로 빠르게 성장하고 있으며, 베트남 한인 중고거래, 호치민 중고거래, 다낭 중고거래, 교민 커뮤니티 서비스 등 다양한 기능을 제공하는 글로벌 한인 생활 플랫폼으로 주목받고 있다.한고 플랫폼은 해외 교민들이 보다 편리하게 중고거래와 커뮤니티 활동을 할 수 있도록 지원하며, 향후 동남아시아를 시작으로 글로벌 시장 확대를 추진할 계획이다.한고 관계자는 “글로벌 한인 네트워크와 디지털 플랫폼을 결합해 교민 생활과 지역 경제를 연결하는 핵심 플랫폼으로 성장할 것”이라며 “다낭을 포함한 다양한 지역 브랜드가 글로벌 시장으로 진출할 수 있도록 지원 영역도 지속 확대할 예정”이라고 밝혔다.