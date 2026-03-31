기후부, ‘재생에너지 확대 중점’ 5245억원 추경 편성

재생에너지 설치 금융지원 2205억원 증액
“재생에너지와 전기화 중심 에너지 전환”
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기후에너지환경부.
정부가 중동 사태로 인한 에너지 수급 위기 상황에 재생에너지로의 전환에 가속도를 붙인다.
기후에너지환경부는 31일 2026년도 1차 추가경정예산안에 에너지 위기 대응 예산 등 5245억원을 담았다고 밝혔다.
이번 추경안은 재생에너지 중심 에너지 구조 개편에 3417억원을 투입한다. 햇빛소득마을과 태양광·풍력 등 재생에너지 발전설비 설치에 필요한 자금을 장기·저리로 지원하는 금융지원 예산을 2205억원 증액한다. 재생에너지 보급 예산은 624억원을 증액해 베란다, 건물, 학교, 전통시장 등 일상 속 공간 태양광 설치를 지원한다. 또 배전망 에너지저장장치(ESS) 구축에 588억원을 편성해 재생에너지의 일정하지 않은 발전량 문제 해결을 지원한다. 또 히트펌프 보급 확대를 위해 주택 대상 난방 전기화 사업 56억원, 사회복지시설 대상 전기화 지원사업 13억원을 편성했다.
소상공인이 전기차를 사용해 유류비를 완화할 수 있도록 전기화물차 구매지원에 900억원을 추가 편성하고 취약계층 에너지 비용 절감을 위해 에너지바우처 102억원, 저소득층 에너지효율개선 128억원을 편성했다. 도서 자가발전시설 운영지원에는 363억원이 편성됐다.
이외에도 ▲청년그린창업 지원 19억원 ▲산업·일자리 전환 지원 23억원 ▲CCU 메가프로젝트(이산화탄소 포집·활용) 연구지원 224억원 등을 편성했다.
기후부 관계자는 “이번 추경예산으로 에너지 가격상승에 따른 국민 부담을 완화하는 동시에 에너지의 대외 의존도를 낮추고 재생에너지와 전기화 중심 에너지 구조 전환을 가속하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
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2026년도 1차 추가경정예산안의 총 규모는?