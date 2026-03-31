한국농촌경제연구원, 개원 48주년 기념식 개최

이미지 확대 한국농촌경제연구원 임직원들이 30일 전남 나주 본원에서 열린 개원 48주년 기념식에서 기념 촬영을 하고 있다.(사진=한국농촌경제연구원) 닫기 이미지 확대 보기 한국농촌경제연구원 임직원들이 30일 전남 나주 본원에서 열린 개원 48주년 기념식에서 기념 촬영을 하고 있다.(사진=한국농촌경제연구원)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국농촌경제연구원(KREI, 원장 한두봉)은 4월 1일 개원 48주년을 맞아 3월 30일 본원 대회의실에서 개원기념식을 개최했다.이번 기념식은 내달 1일 개원기념일을 앞두고 열렸으며, ▲주요 포상 수여 ▲개원기념사 및 축사 ▲승진자 소개 순으로 진행됐다. 특히 이번 행사에서는 단순한 기념을 넘어, 최근 불안정한 국제 정세와 기술 혁신 속에서 연구원이 나아가야 할 ‘미래 지향적 농정 연구’의 청사진을 제시했다.한두봉 원장은 개원기념사를 통해 “그동안의 노고에 깊이 감사드린다”며 “새로운 각오와 다짐으로 세계 최고의 농정 싱크탱크를 만들어 가자”라고 말했다. 이어 “이란 전쟁과 우크라이나 전쟁, 자국우선주의와 무역분쟁, AI 혁신과 구조조정, 기후변화와 탄소중립, 저출산과 고령화 등으로 농업과 농촌이 다양한 도전에 직면해 있다”고 진단했다. 또한 “글로벌 혼란 시대에 KREI는 국민과 농민을 위한 선제적이고 미래 지향적인 농정 연구를 통해 농업·농촌의 밝은 미래를 이끌어야 한다”고 강조했다.이날 행사에서는 직원 및 외부 특별포상도 이뤄졌다.이달의 KREI 직원상은 오년호 부연구위원과 김창호 전문연구원이 수상했다. 특별공로상은 현지통신원 윤영환 씨, KREI 리포터 송인숙 씨, 농업관측 중앙자문위원 이준연 씨에게 수여됐다.올해는 연구원 등재학술지인 ‘농촌경제’의 위상을 높인 연구자와 심사자를 대상으로 한 논문상 시상도 진행됐다. 최우수상은 박진우 한국조세재정연구원 선임연구원이 수상했다. 우수상은 한은수 전문연구원이, 우수 심사자상은 이명기 선임연구위원이 각각 수상했다.정책기여 우수과제상은 총 5개 과제가 선정됐다. ‘K-푸드 플러스(K-Food+) 수출 확대 방안’(정대희 부연구위원 등), ‘농자재 산업 실태와 정책과제(무기질 비료 및 작물보호제 중심)’(김정승 부연구위원 등), ‘푸드테크 산업 육성을 위한 법률 하위법령 제정 연구’(박성진 연구위원 등), ‘제2차 농작업 안전재해 예방 기본계획 수립을 위한 정책연구’(엄진영 연구위원 등)가 선정됐다. 사업부문에서는 ‘2025년 농식품정책 성과관리 전담기관’인 농식품정책성과관리센터가 선정됐다.한국농촌경제연구원은 농정 연구 역량을 더욱 강화하고, 급변하는 국내외 환경에 대응하는 정책 지원 기능을 확대해 나갈 계획이다.