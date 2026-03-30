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중동전쟁 장기화, 하락 마감한 코스피

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-03-30 16:10
수정 2026-03-30 16:10
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30일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 161.57포인트(2.97%) 하락한 5277.30, 코스닥은 34.46포인트(3.02%) 하락한 1107.05로 거래를 마쳤다. 2026.3.30 이지훈 기자
30일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 161.57포인트(2.97%) 하락한 5277.30, 코스닥은 34.46포인트(3.02%) 하락한 1107.05로 거래를 마쳤다. 2026.3.30 이지훈 기자


미국의 지상군 투입 검토와 예멘 반군 후티의 참전 등으로 중동 전쟁 확전 우려가 커진 가운데 30일 국내 증시가 일제히 하락했다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 161.57포인트(2.97%) 하락한 5277.30, 코스닥은 34.46포인트(3.02%) 하락한 1107.05로 거래를 마쳤다.

사진은 이날 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 표시된 종가와 업무 중인 딜러를 다중 노출 촬영한 모습.

이지훈 기자
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