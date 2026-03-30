“결혼식 한 끼에 3600만원?”…보증인원 확대에 예식비 확 뛰었다

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이미지 확대 식대 비교한 그래픽. 한국소비자원 닫기 이미지 확대 보기 식대 비교한 그래픽. 한국소비자원

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결혼식 한 끼 식사 비용이 수천만원까지 치솟는 사례가 나오고 있다. 식대 인상과 최소 보증 인원 확대가 겹치면서 결혼 예식 비용이 다시 상승세로 돌아섰다.30일 한국소비자원에 따르면 지난 2월 기준 전국 평균 결혼비용은 2139만원으로 집계됐다. 지난해 12월 대비 2.3% 상승하며 하락 흐름이 다시 반등했다.결혼비용은 예식장 계약금과 스튜디오 촬영, 드레스, 메이크업 등 이른바 ‘스드메’ 패키지 비용을 합산한 금액이다.서울 강남이 3466만원으로 가장 높았고, 강남 외 서울 2892만원, 경기 1909만원 순이었다. 반면 경상 지역은 1284만원으로 가장 낮았다.상승 폭은 제주가 19.2%로 가장 크게 올랐고, 강남 외 서울(14.3%), 광주(12.5%)도 두 자릿수 상승률을 기록했다. 이들 지역은 공통적으로 식대 상승이 전체 비용을 끌어올린 것으로 분석됐다.세부 항목 가운데서는 예식장 대관료 상승이 두드러졌다. 지난달 대관료 중간 가격은 350만원으로, 지난해 12월보다 16.7% 올랐다. 특히 광주는 100만원에서 250만원으로 두 배 이상 뛰었다.식대 구조도 부담을 키우는 요인으로 지목된다. 코스식은 1인당 평균 11만 9000원으로 가장 비쌌고, 뷔페식은 6만 2000원, 한상차림은 5만 5000원 수준이었다.문제는 최소 보증 인원이다. 서울 등 일부 지역은 평균 224명을 요구하는 반면, 다른 지역은 100명 수준에 그쳤다. 이에 따라 1인당 식대가 비슷해도 총 식대 비용은 최대 6배까지 차이가 나는 것으로 나타났다.결국 겉으로 보이는 식대보다 보증 인원이 전체 비용을 좌우하는 핵심 변수라는 분석이다. 실제로 200명 이상 보증 인원이 적용될 경우 식대만 수천만원에 이르는 사례도 적지 않다.한국소비자원은 “1인당 식대가 낮더라도 보증 인원이 많으면 전체 비용이 크게 늘 수 있다”며 “예식장 선택 시 보증 인원 조건까지 함께 고려해야 한다”고 밝혔다.