세계 어디서든 끊김 없이… 2030년 ‘6G 시대’ 연다

2026-03-30 B1면

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인공위성 통합으로 전 세계 어디서나 끊김이 없이 연결할 수 있는 6세대 이동통신(6G)이 4년 뒤인 2030년에 공식 상용화될 전망이다.●초고화질 영화 내려받는 데 단 4초정부는 지난 27일 제18차 정보통신전략위원회를 열고 ‘제4차 정보통신 진흥 및 융합 활성화 기본계획 및 제8차 지능정보사회 종합계획’을 심의·확정했다고 29일 밝혔다. 올해부터 2028년까지 인공지능(AI) 3대 강국 도약을 뒷받침할 디지털 토대를 마련하기 위한 종합 전략이다.정부는 차세대 6G 기술을 조속히 개발해 2030년에 상용화하는 것을 목표로 세웠다. 6G 통신망에서는 기존 5G보다 100배 빠른 속도로 전송할 수 있다. 50GB(기가바이트) 4K 초고화질(UHD) 영화 한 편을 4초 만에 내려받을 수 있는 속도다. 양자 보안기술이 내재화돼 해킹 가능성도 작아진다.●통신망 혁신으로 AI 3대 강국 도약 채비또 정부는 연내에 5G 통신망의 단독모드(SA) 전환을 완료한다. 5G의 빠른 도입을 위해 LTE(4세대 이동통신) 네트워크를 함께 사용했던 것을 5G 전용망만 사용하도록 바꾸는 작업이다.정보통신전략위원회는 김민석 국무총리를 위원장으로 하는 정보통신 분야 주요 정책 의결기구로, 의결은 곧 정책 공식화를 의미한다.