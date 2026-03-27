바워스앤윌킨스, Pi8 및 Px7 S3 헤드폰에 신규 프리미엄 컬러 전격 도입

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영국의 오디오 브랜드 바워스앤윌킨스(Bowers ＆ Wilkins)가 자사 플래그십 무선 이어폰인 ‘Pi8’과 노이즈 캔슬링 무선 헤드폰 ‘Px7 S3’에 새로운 프리미엄 컬러를 전격 도입했다.먼저, 플래그십 완전 무선 이어폰인 Pi8에는 새롭게 ‘페일 모브(Pale Mauve)’ 컬러가 추가됐다. 이로써 Pi8은 기존의 앤트러사이트 블랙, 미드나잇 블루, 도브 화이트, 제이드 그린, 다크 버건디에 이어 총 6가지의 다채로운 컬러 포트폴리오를 갖추게 됐다.또한, 시장에서 큰 성공을 거둔 것으로 알려진 노이즈 캔슬링 무선 헤드폰 Px7 S3 라인업에도 다섯 번째 컬러인 ‘빈티지 마룬(Vintage Maroon)’이 새롭게 합류했다. 기존의 캔버스 화이트, 앤트러사이트 블랙, 인디고 블루, 프로스트 블루와 더불어 이번 신규 컬러 도입은 “프리미엄 오디오 제품은 소리만큼이나 외관도 훌륭해야 한다”는 브랜드 특유의 디자인 철학을 다시 한번 입증하는 데 초점을 뒀다.바워스앤윌킨스 관계자는 “이번에 새롭게 선보이는 Pi8과 Px7 S3 모델은 바워스앤윌킨스가 자랑하는 업계 최고 수준의 오디오 성능을 그대로 계승했다. 이는 제품 특유의 정교한 디자인 및 고급스러운 소재와 완벽한 조화를 이루며, 브랜드가 추구하는 프리미엄 가치를 다시 한번 증명했다.”고 전했다.신규 컬러가 적용된 이번 모델들은 바워스앤윌킨스 코리아 공식 홈페이지와 바워스앤윌킨스 네이버 브랜드 스토어를 통해 구매할 수 있다. 제품에 관한 자세한 정보는 공식 채널을 통해 확인할 수 있다.