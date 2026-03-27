바엘, 롯데마트 글로벌 특화 매장 ‘앳픽’ 입점…외국인 타깃 오프라인 확장 가속

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바엘이 롯데마트 서울역점 내 외국인 특화 매장 ‘앳픽(@Pick)’에 입점하며 글로벌 오프라인 유통 채널 확장에 나섰다.앳픽은 ‘외국인의 관광 종착역’으로 불리는 롯데마트 서울역점 내 핵심 동선인 POS 카운터 앞에 위치한 매장이다. 해당 점포는 일 평균 약 1만 2천 명이 방문하며, 이 중 80% 이상이 외국인 관광객으로 구성된 대표적인 관광 특수 상권이다. 방문객 비중은 중국인 약 50%, 일본인 30%, 동남아 및 기타 국가 20%로 다양한 국적의 고객이 유입되고 있다.이번 입점은 바엘 전 제품 라인업으로 구성돼 브랜드의 핵심 제품을 한 자리에서 경험할 수 있도록 한 것이 특징이다. 특히 국내를 방문한 외국인 고객을 주요 타깃으로 하는 매장에 입점했다는 점에서 글로벌 소비자 접점 확대 전략의 일환으로 해석된다.바엘은 파로씨추출물(엠머밀씨추출물)을 핵심 성분으로 내세운 스킨케어 브랜드로, 강력한 항산화를 기반으로 피부 본연의 광채를 끌어올리는 데 집중하고 있다. 파로씨추출물(엠머밀씨추출물)은 항산화 성분을 함유해 피부를 보다 건강하게 가꾸는데 도움을 주는 것으로 알려져 있으며, 기미와 잡티 개선, 피부 톤 정돈 및 미백 케어에 도움을 줄 수 있는 것이 특징이다.특히 바엘 파로 광채 크림 앰플은 단순한 미백을 넘어 피부 속부터 차오르는 듯한 ‘광채 피부’ 구현에 초점을 맞추고 있어 즉각적인 피부 표현과 지속적인 관리를 동시에 기대할 수 있다. 이러한 기능성 중심의 제품력은 다양한 피부 고민을 가진 글로벌 소비자들에게도 경쟁력으로 작용할 것으로 보인다.바엘 관계자는 “외국인 방문 비중이 높은 앳픽 입점을 통해 브랜드를 글로벌 소비자에게 직접적으로 알릴 수 있는 중요한 기회를 확보했다”며, “이미 면세점 입점을 통해 쌓아온 해외 고객 접점을 기반으로 향후 글로벌 시장 확장을 더욱 가속화할 계획”이라고 밝혔다.