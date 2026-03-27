미스터블루, 제16회 웹툰 공모전 수상작 발표

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웹툰·웹소설 플랫폼 미스터블루(대표 조승진)가 제16회 웹툰 공모전 수상작을 27일 발표했다.이번 공모전은 여성향 장르의 신진 작가 발굴을 목표로 진행됐으며, 작품성과 대중성, 향후 확장 가능성 등을 종합적으로 고려해 최종 수상작을 선정했다.올해 공모전에서는 총 3개 작품이 수상의 영예를 안았다. 중·장편 부문에서는 ▲‘설베인’(글·그림 친강) ▲‘소원을 이뤄주세요!’(글·그림 213)가 선정됐으며, 단편 부문에서는 ▲‘이토록 완벽한 도주 계획’(글 열탄 / 그림 1999)이 수상작으로 이름을 올렸다. 세 작품 모두 BL 장르로, 완성도와 독창성, 시장 확장성을 고루 갖춘 점에서 높은 평가를 받았다.수상자에게는 상금과 함께 미스터블루 플랫폼에서의 정식 연재 기회를 제공한다. 중·장편 부문 수상자에게는 각각 500만원, 단편 부문 수상자에게는 200만원의 상금을 지급한다.이와 함께 미스터블루는 창작 활동을 지원하기 위한 다양한 혜택도 제공한다. 예술인 고용보험 가입 지원을 비롯해 스케치업 모델 구매용 Acon 상품권, 작품 홍보를 위한 블루머니 쿠폰, 표지 일러스트 제작 비용, 웰컴키트 등이 포함된다.미스터블루 관계자는 “작품성은 물론 대중성과 향후 확장 가능성까지 종합적으로 고려해 수상작을 선정했다”며 “완성도 높은 작품들이 많아 마지막까지 신중한 검토를 거쳤다”고 밝혔다. 이어 “공모전에 참여해 주신 모든 작가분들께 감사드리며, 수상자분들께 축하의 말씀을 전한다”고 덧붙였다.한편 이번 제16회 웹툰 공모전 수상작들은 일정 기간 준비를 거쳐 미스터블루 플랫폼을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.