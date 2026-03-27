프랭크버거, ‘진격의 거인’ 인기 힘입어 담요팩 앵콜…“오픈런 열기 다시 이어간다”

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프랭크버거가 인기 애니메이션 진격의 거인과의 협업 열기를 이어가며 ‘조사병단 담요팩’ 앵콜 프로모션을 선보인다.이번 이벤트는 오는 3월 27일부터 시작되며, 준비된 수량이 소진될 때까지 한정 운영된다. 지난 1월 20일 진행된 1차 프로모션이 전 매장 완판을 기록하며 기대 이상의 반응을 얻은 데 따른 후속 기획이다. 당시 일부 매장에서는 오픈 직후 대기 행렬이 형성되는 등 이른바 ‘오픈런’ 현상까지 나타나며 높은 화제성을 입증했다.특히 ‘조사병단 망토담요’는 작품을 상징하는 디자인과 실사용 가능한 완성도로 팬층의 호응을 이끌어내며 재출시 요청이 꾸준히 이어져 왔다. 이에 따라 이번 앵콜 이벤트는 해당 굿즈에 집중해 단일 패키지 형태로 구성됐다.메뉴는 ▲쉬림프버거 세트와 망토담요를 결합한 2만1200원 상품 ▲치즈버거 세트와 망토담요를 포함한 2만1700원 상품 두 가지로 운영된다. 인기 메뉴와 한정판 굿즈를 동시에 경험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.프랭크버거 관계자는 “고객들의 높은 관심에 보답하고자 앵콜 이벤트를 기획했다”며 “합리적인 가격과 소장가치를 동시에 갖춘 구성으로 다시 한 번 긍정적인 반응을 기대하고 있다”고 말했다.이번 프로모션은 1인 1개 구매로 제한되며, 매장 방문 고객에 한해 참여 가능하다. 프랭크버거 앱 및 배달 플랫폼에서는 구매할 수 없다.한편 프랭크버거는 올 하반기 추가 협업 이벤트도 준비 중으로, 젊은 소비자층과의 접점을 확대하기 위한 다양한 마케팅 활동을 이어갈 계획이다.