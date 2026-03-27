한화생명금융서비스, 제판분리 5년… GA업계 ‘게임체인저’로

2026-03-27 B3면

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대형 보험사 최초로 ‘제판분리(상품을 만드는 보험사와 이를 판매하는 조직을 분리)’를 단행한 한화생명금융서비스가 출범 5년 만에 법인보험대리점(GA) 업계 핵심 사업자로 자리잡았다.26일 한화생명금융서비스에 따르면 불완전판매비율은 2021년 0.05%에서 지난해 말 0.02%로 낮아졌다. 이는 상위 30개 GA 평균(0.077%)을 크게 밑도는 수준이다. 지난해 말 기준 설계사 수는 약 3만 5000명까지 확대됐는데, 2023년 피플라이프에 이어 2025년 IFC그룹 인수를 통해 판매 네트워크를 확대한 영향이다.매출은 2021년 3280억원에서 지난해 2조 4397억원으로 5년 만에 7.4배 증가했다. 2023년 흑자 전환 이후 2024년 1525억원, 지난해 1158억원의 당기순이익을 기록했다. 한화생명의 신계약 APE도 1조 5731억원에서 3조 6500억원으로 확대됐다.