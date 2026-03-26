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정기선 HD현대 회장, 베트남 사업장 찾아 현장 행보

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-03-26 14:00
수정 2026-03-26 14:00
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정기선 HD현대 회장이 25일 베트남 중남부에 위치한 HD현대에코비나를 찾아 현장 설비와 안전 시설물을 점검하고 있다. HD현대 제공
정기선 HD현대 회장이 25일 베트남 중남부에 위치한 HD현대에코비나를 찾아 현장 설비와 안전 시설물을 점검하고 있다. HD현대 제공


정기선 HD현대 회장이 지난 24~25일 HD현대베트남조선과 HD현대에코비나를 방문해 공장 설비와 안전시설을 점검하고 직원들을 격려했다고 HD현대가 26일 밝혔다. 지난해 10월 회장 취임 이후 다섯 번째 현장 행보다.

정 회장은 지난 24일 베트남 중남부 칸호아성에서 HD현대베트남조선을 찾아 야드를 둘러보며 석유화학제품운반선(PC선)의 건조 공정을 살폈다. 이 자리에서 그는 현장 관계자에게 공정준수율과 작업 간 애로사항을 묻고, 작업장 내 안전에 대해 당부했다.

이어 정 회장은 지난해 12월 인수한 HD현대에코비나를 찾아 탱크 제작 공장 건설 현장과 항만 크레인과 액화천연가스(LNG) 모듈 생산 공장 등 회사 내 시설물들을 돌아봤다. HD현대에코비나는 친환경 독립형 탱크 제작 기지 및 아시아 지역 내 항만 크레인 사업을 위한 거점으로 전략적으로 육성 중인 사업장이다.

정 회장은 “회사 경영의 기본은 현장이고 모든 문제의 해답은 현장에 있다고 생각한다”며 “항상 현장에 대한 고마움을 잊지 않고 고민이 있을 때마다 수시로 찾아 여러분들과 방안을 함께 찾아 나가겠다”고 말했다.

김지예 기자
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