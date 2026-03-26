정기선 HD현대 회장, 베트남 사업장 찾아 현장 행보

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정기선 HD현대 회장이 25일 베트남 중남부에 위치한 HD현대에코비나를 찾아 현장 설비와 안전 시설물을 점검하고 있다. HD현대 제공
정기선 HD현대 회장이 지난 24~25일 HD현대베트남조선과 HD현대에코비나를 방문해 공장 설비와 안전시설을 점검하고 직원들을 격려했다고 HD현대가 26일 밝혔다. 지난해 10월 회장 취임 이후 다섯 번째 현장 행보다.
정 회장은 지난 24일 베트남 중남부 칸호아성에서 HD현대베트남조선을 찾아 야드를 둘러보며 석유화학제품운반선(PC선)의 건조 공정을 살폈다. 이 자리에서 그는 현장 관계자에게 공정준수율과 작업 간 애로사항을 묻고, 작업장 내 안전에 대해 당부했다.
이어 정 회장은 지난해 12월 인수한 HD현대에코비나를 찾아 탱크 제작 공장 건설 현장과 항만 크레인과 액화천연가스(LNG) 모듈 생산 공장 등 회사 내 시설물들을 돌아봤다. HD현대에코비나는 친환경 독립형 탱크 제작 기지 및 아시아 지역 내 항만 크레인 사업을 위한 거점으로 전략적으로 육성 중인 사업장이다.
정 회장은 “회사 경영의 기본은 현장이고 모든 문제의 해답은 현장에 있다고 생각한다”며 “항상 현장에 대한 고마움을 잊지 않고 고민이 있을 때마다 수시로 찾아 여러분들과 방안을 함께 찾아 나가겠다”고 말했다.
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