재계도 ‘에너지 비상대책’…‘차량 5부제·소등’ 동참

이미지 확대 정부가 에너지 절약을 위해 25일부터 공공부문 ‘승용차 5부제(요일제)’를 의무화하기로 한 가운데 24일 정부서울청사 정문 차량 출입구 안내판에 오늘·내일 출입이 제한되는 차량 끝번호가 부착돼 있다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 정부가 에너지 절약을 위해 25일부터 공공부문 ‘승용차 5부제(요일제)’를 의무화하기로 한 가운데 24일 정부서울청사 정문 차량 출입구 안내판에 오늘·내일 출입이 제한되는 차량 끝번호가 부착돼 있다.

홍윤기 기자

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정부가 중동 전쟁에 따른 에너지 비상사태를 선포하고 공공부문 차량 5부제와 나프타 수급 조정 등 고강도 대책을 발표한 가운데 국내 주요 기업과 경제단체도 일제히 에너지 절감 기조에 적극 호응하고 나섰다.삼성·SK·LG·롯데·한화·CJ·GS 등 재계는 차량 운행 제한과 사업장 에너지 감축을 골자로 한 비상 대책을 시행한다고 25일 밝혔다.먼저 삼성은 국내 모든 사업장을 대상으로 ‘차량 10부제’를 시행하며 정부의 에너지 절감 정책에 보조를 맞춘다. 삼성전자 등 관계사들은 26일부터 즉시 시행하며 임직원들의 참여를 독려할 방침이다. 이와 함께 야외 조경과 복도 등 비업무 공간의 조명을 50% 소등하고, 퇴근 시 PC 모니터 전원 차단 등 사내 캠페인을 병행하며 전력 소비 줄이기에 집중한다.SK그룹은 오는 30일부터 전 계열사 사업장에 ‘차량 5부제’를 전격 도입하기로 했다. 번호판 끝자리에 따라 요일별 운행을 제한하되 전기·수소차와 임산부 차량 등은 예외로 둔다. 또한 점심시간 및 퇴근 후 소등을 의무화하고 냉난방 온도 기준(냉방 26도 이상, 난방 18도 이하)을 엄격히 적용하며, 엘리베이터 격층 운행과 저층 이용 제한 등을 통해 실질적인 절전 효과를 낸다는 구상이다.LG그룹 역시 사업장별 에너지 효율화 대책을 가동한다. 여의도 LG트윈타워 등 주요 사업장에 점심시간과 퇴근 이후 전등이 자동으로 꺼지는 ‘자동 소등 시스템’을 운영하고, 전 사업장의 에너지 사용 모니터링을 강화한다. 아울러 셔틀버스 운영 확대를 통해 임직원의 자가용 이용 자제를 유도하고, 추가적인 절감 방안을 지속 검토할 방침이다.롯데도 개인 및 업무용 차량에 대해 차량 5부제를 시행하고, 출퇴근 시간의 교통 수요를 분산하기 위해 유연근무제 활용을 독려한다. ‘롯데그룹 에너지 절약 캠페인 10대 수칙’을 정하고 구체적으로 ▲사무실 내 냉난방 적정 온도 유지 및 대기전력 차단 ▲대중교통 이용 활성화 ▲화상회의 활성화 통한 업무 이동 최소화 ▲사업장 내 고효율 및 절감형 설비 우선 적용 등의 내용을 공유하며 임직원에게 에너지 절약을 독려한다는 방침이다. 또 각 사업군별 특성에 맞춰 에너지 절감 계획을 수립·시행할 계획이다.한화그룹 각 계열사는 25일 사내에 에너지 절약 대책을 공지하고 26일부터 이행한다고 밝혔다. 주요 내용은 차량 10부제, 사무실과 사업장 전기 절감, 미사용 공간 공조 조절, 실내온도 기준 강화 및 개인 냉난방 기구 사용 조절, 조명 및 설비 운영 효율화, 공용 공간 조도 축소, 야간 외관 조명 최소화 등이다.GS그룹도 자율 참여 방식의 자동차 5부제 도입 등의 에너지 절감 방안을 세우고 오는 26일부터 시행한다. CJ그룹도 임직원을 대상으로 차량 5부제를 시행하는 한편 방문객에게도 대중교통 이용을 권장할 방침이다. 향후 자원안보위기단계 격상 시 계열사별 상황과 직무 특성에 따라 재택근무제, 거점 오피스, 유연근무제 운영 등을 검토할 예정이다.전날 HD현대는 자율 참여 방식으로 자동차 10부제를 도입하고 생산 현장에서는 설비 유휴 시간에 대기 전원을 차단하는 등의 에너지 절감 방안을 수립해 공지했다.대한상공회의소는 전국 74개 지역 상의와 함께 에너지 절약 캠페인에 돌입했다. 대한상의는 임직원을 대상으로 ‘차량 5부제’를 시행하는 한편, 전국 20만 회원 기업에도 에너지 절전 참여를 권고하는 공문을 보냈다. 상의 측은 실내 적정 온도 유지, 대기전력 차단, 비대면 화상회의 전환 등 구체적인 실천 과제를 통해 산업계 전반으로 절약 기조를 확산시킨다는 계획이다.한국경제인연합회(한경협)는 오는 26일부터 임직원을 대상으로 ‘에너지 다이어트를 위한 6가지 실천’ 캠페인을 시작한다. 출퇴근 시 대중교통 이용 권장, 화상회의 활용 확대, 사무실 내 자원·에너지 절약 노력 등을 추진한다. 사옥인 서울 여의도 FKI타워의 자동 소등 시간을 1시간 앞당기는 등 건물 전체의 전력 사용량도 줄여나갈 예정이다.앞서 정부는 지난 24일 원유 자원안보위기 주의 경보를 발령하고 공공기관 차량 5부제 시행과 나프타 수출 제한 검토 등 비상 조치를 발표한 바 있다.