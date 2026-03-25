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코리아 나라장터 엑스포 2026

도준석 기자
도준석 기자
입력 2026-03-25 16:26
수정 2026-03-25 16:26
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관람객들이 25일 일산 킨텍스에서 열린 ‘코리아 나라장터 엑스포 2026’을 찾아 업무용 전기자전거를 살펴보고 있다. 2026.3.25 도준석 전문기자
관람객들이 25일 일산 킨텍스에서 열린 ‘코리아 나라장터 엑스포 2026’을 찾아 업무용 전기자전거를 살펴보고 있다. 2026.3.25 도준석 전문기자


관람객들이 25일 일산 킨텍스에서 열린 ‘코리아 나라장터 엑스포 2026’을 찾아 업무용 전기자전거를 살펴보고 있다.

도준석 전문기자
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