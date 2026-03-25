경제 코리아 나라장터 엑스포 2026 도준석 기자 입력 2026-03-25 16:26 수정 2026-03-25 16:26 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/03/25/20260325500211 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 관람객들이 25일 일산 킨텍스에서 열린 ‘코리아 나라장터 엑스포 2026’을 찾아 업무용 전기자전거를 살펴보고 있다. 2026.3.25 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 관람객들이 25일 일산 킨텍스에서 열린 ‘코리아 나라장터 엑스포 2026’을 찾아 업무용 전기자전거를 살펴보고 있다. 2026.3.25 도준석 전문기자 관람객들이 25일 일산 킨텍스에서 열린 ‘코리아 나라장터 엑스포 2026’을 찾아 업무용 전기자전거를 살펴보고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지