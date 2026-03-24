하이로닉, 2025사업연도 ‘적정’ 감사의견 확보…경영 정상화 전환점 맞아

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의료미용기기 기업 하이로닉이 2026년 3월 23일 공시를 통해 2025사업연도 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 ‘적정’으로 확인됐다고 밝혔다.이번 감사의견 ‘적정’ 획득으로, 지난 2024 사업연도 ‘한정’ 의견에 따른 형식적 상장폐지 사유가 해소되어 경영 정상화에 중요한 전환점을 맞이했다. 다만, 한국거래소는 하이로닉에 대해 상장적격성 실질심사를 계속 진행 중이며, 이에 따른 주식 매매거래 정지는 당분간 유지된다.하이로닉은 2024사업연도 감사에서 ‘한정’ 의견을 받은 바 있으며, 이후 개선기간 동안 재무 및 내부통제 체계 전반에 대한 정비를 진행해왔다.회사 측 관계자는 “이번 감사의견 적정 확보는 경영 정상화에 이르는 중요한 단계”라며 “향후 상장적격성 실질심사에 적극 협조하고, 본업 경쟁력 강화와 글로벌 시장 진출을 통해 기업 가치를 제고할 것”이라고 밝혔다.