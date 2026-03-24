금융소비자보호법 시행 5주년… KB금융, 사전예방 중심 소비자보호 체계 강화

이미지 확대 서울 여의도 KB금융지주 전경. KB금융지주 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 여의도 KB금융지주 전경. KB금융지주 제공

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KB금융지주가 금융소비자보호법(금소법) 시행 5주년을 맞아 사전예방 중심의 소비자보호 체계 강화에 나선다. 상품 기획부터 판매, 사후관리까지 전 과정에서 소비자 관점의 리스크를 점검하고, 데이터 기반 관리지표를 도입해 이상 징후에 선제적으로 대응한다는 방침이다.KB금융은 KB국민은행과 KB라이프생명 등 주요 계열사 이사회 내에 소비자보호위원회를 신설하고 소비자보호 프로세스 개선을 추진하고 있다고 24일 밝혔다. 상품 판매 쏠림이나 민원 급증 등 이상 징후 발생 시 즉각 대응할 수 있는 관리체계 구축이 핵심이다.KB금융은 데이터 기반 소비자보호 품질지수(CPQI·Consumer Protection Quality Index)를 도입했다. 금융상품 기획부터 판매, 사후관리까지 각 부서에 분산돼 있던 소비자보호 점검지표를 통합해 관리하고, 지표별 기준을 벗어날 경우 조기경보 체계를 가동하는 방식이다.CPQI는 상품 판매 전·중·후 단계와 기타 관리지표로 구성된다. 판매 전 단계에서는 투자성향 대비 상품 위험도 적정성, 상품 위험등급 구성비율, 특정 펀드 편중 위험 등을 점검한다. 판매 과정에서는 투자자 손익현황, 신규 가입 후 중도해지율, 만65세 이상 고령층의 실적배당상품 신규 가입 현황 등을 살피고, 판매 이후에는 민원 접수 및 처리기간 등을 관리한다. 이와 함께 금융사기 모니터링, 사기이용계좌 발생 현황, 피해구제 환급 현황 등도 포함된다.각 지표는 정상(Green)·관찰(Yellow)·위험(Red) 3단계로 구분해 시각화하고, 위험 수준에 따라 선제적 대응과 의사결정을 지원한다. 이를 통해 소비자 보호 체계의 실효성을 높이고 피해 발생 가능성을 사전에 차단한다는 계획이다.아울러 상품부서와 리스크관리부 등 유관 부서가 참여하는 협의체를 운영해 CPQI 관리체계를 고도화하고, ‘소비자의 권익·책임·신뢰’를 핵심 가치로 하는 소비자보호 체계를 계열사 전반으로 확산할 방침이다. KB금융 관계자는 “형식적인 소비자보호를 넘어 고객이 체감할 수 있는 실질적인 보호 체계를 구축하겠다”고 말했다.