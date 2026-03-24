티웨이브, ‘아임인’ 리브랜딩 단행…사용자 경험 기반 브랜드 전략 강화

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티웨이브, ‘아임인’ 리브랜딩 단행…사용자 경험 기반 브랜드 전략 강화

입력 2026-03-24 09:25
수정 2026-03-24 09:25
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티웨이브 제공
티웨이브 제공


티웨이브(Twave, 대표 서재준)가 운영하는 소셜 플랫폼 ‘아임인’이 서비스 10주년을 맞아 브랜드 리브랜딩을 실시했다.

‘아임인’은 전통 계모임 방식을 디지털 환경에 적용한 플랫폼으로, 이용자들이 공동 목표를 설정하고 참여를 이어가는 구조를 기반으로 운영되고 있다. 이러한 방식은 이용자 간 상호작용과 경험 공유를 통해 서비스 이용 범위를 넓혀왔다.

티웨이브는 이번 리브랜딩을 통해 지난 10년간 축적된 사용자 경험을 바탕으로 브랜드 정체성을 재정립했다. 특히 공동 목표 달성과 개인의 성장 경험을 동시에 반영하는 방향으로 브랜드 메시지를 정비했다.

회사는 핵심 가치로 ‘함께’, ‘성장’, ‘습관’을 제시했으며, 이를 기반으로 한 신규 슬로건을 도입했다. 브랜드 디자인과 커뮤니케이션 체계 역시 통합해 운영할 계획이다.

또한 새롭게 구축된 BI는 연결성과 성장, 반복성을 시각적으로 표현해 채널 간 일관된 브랜드 경험 제공을 목표로 한다.
온라인뉴스팀
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