중동전쟁에도… 한전, 2분기 전기요금 동결

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중동전쟁에도… 한전, 2분기 전기요금 동결

입력 2026-03-24 00:04
수정 2026-03-24 00:04
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중동전쟁에도… 한전, 2분기 전기요금 동결
중동전쟁에도… 한전, 2분기 전기요금 동결 한국전력공사가 2분기 전기요금을 동결한다고 23일 밝혔다. 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 국제 에너지 가격이 올라 전기요금도 인상이 불가피한 상황이지만 국민 부담을 덜어 주고자 경영 악화를 무릅쓰고 동결을 결정했다. 한전의 지난해 9월 기준 사채 발행 잔액은 74조 4000억원에 달했다. 사진은 이날 서울 시내의 건물 외벽에 설치된 전기계량기의 모습.
연합뉴스


한국전력공사가 2분기 전기요금을 동결한다고 23일 밝혔다. 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 국제 에너지 가격이 올라 전기요금도 인상이 불가피한 상황이지만 국민 부담을 덜어 주고자 경영 악화를 무릅쓰고 동결을 결정했다. 한전의 지난해 9월 기준 사채 발행 잔액은 74조 4000억원에 달했다. 사진은 이날 서울 시내의 건물 외벽에 설치된 전기계량기의 모습.

연합뉴스

2026-03-24 B2면
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