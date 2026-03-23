박홍근 “朴시장 피해자에 ‘피해 호소인’, 적절하지 않은 표현”

기획처 장관 후보자 인사청문회
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[수정본] 청문회 답변 이어가는 박홍근 기획예산처 장관 후보자
(서울=뉴스1) 유승관 기자 = 박홍근 기획예산처 장관 후보자가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 2026.3.23/뉴스1
박홍근 기획예산처 장관 후보자는 23일 과거 자신이 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 피해자를 ‘피해 호소인’이라고 표현한 데 대해 “적절하지 않은 표현이었다”고 밝혔다.
박 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 국민의힘 유상범 의원의 관련 지적에 이같이 답했다.
박 후보자는 “당시 더불어민주당 내부 윤리 규범에 따라 해당 용어를 썼고, 그 이후 논란이 되면서 적절치 않다고 해서 그 이후로는 전혀 사용한 바 없다”고 설명했다.
지난 2020년 박 전 시장 장례위원회 공동집행위원장을 맡은 박 후보자는 ‘피해자에 대한 2차 가해를 중단해달라’는 내용의 기자회견을 열었는데, 당시 피해자를 ‘피해 호소인’이라고 지칭했다.
최기찬 서울시의원 “금천 교육 정책 성과 나타나”… ‘교육도시 금천 2.0 도약’ 추진
금천구 공교육 정책이 일정 부분 성과를 내고 있는 가운데, 더불어민주당 최기찬 금천구청장 출마예정자(서울시의원, 재선)는 “금천 교육 정책이 성과를 보이고 있지만 이제는 한 단계 더 도약해야 할 시점”이라며 교육 경쟁력 강화를 위한 ‘교육도시 금천 2.0’ 정책을 추진하겠다고 밝혔다. 제10대 서울시의회 교육위원장을 지내기도 한 최 출마예정자는 22일 “최근 금천구 교육환경이 꾸준히 개선되고 있고, 공교육 지원 정책도 성과를 보이고 있다”며 “이러한 변화가 일시적인 개선에 그치지 않고 금천 교육 전반의 특색 있는 경쟁력으로 이어질 수 있도록 다음 단계의 정책이 필요하다”고 강조했다. 실제로 서울시 교육환경 만족도 조사 결과 금천구의 공교육 만족도는 2021년 23위에서 2023년 9위까지 상승한 바 있다. 다만 학부모들 사이에서는 여전히 진로 교육, 방과 후 학습, 교육 지원 프로그램 확대에 대한 요구가 지속적으로 제기되고 있다. 최 출마예정자는 이와 같은 문제를 반영해 ▲금천형 교육지원센터 기능 강화 ▲학교-지역 간 교육협력 플랫폼 구축 ▲청소년 진로, 직업 교육 체험 확대 ▲방과 후 학습 지원 프로그램 강화 등 교육도시 금천 2.0 정책을 제시했다.
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박 후보자는 “사람 된 도리로 장례 공동집행을 맡았는데 이 상황을 빨리 종료해야겠다 싶어（피해자를 향한) 공격을 중단해달라는 취지의 발언에서 이 표현을 썼다”고 설명했다.
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