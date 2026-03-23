경제 [속보] 중동사태에도 1~20일 수출액·반도체 수출 역대 최대 실적 한지은 기자 입력 2026-03-23 09:05 수정 2026-03-23 09:05 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/03/23/20260323500019 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 사진은 12일 경기 평택항 부두에 주차된 수출용 차량. 2026.3.12 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 사진은 12일 경기 평택항 부두에 주차된 수출용 차량. 2026.3.12 이지훈 기자 세종 한지은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이 기사에 구체적인 내용이 있나요? 있음 없음