[속보] 중동사태에도 1~20일 수출액·반도체 수출 역대 최대 실적

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[속보] 중동사태에도 1~20일 수출액·반도체 수출 역대 최대 실적

한지은 기자
한지은 기자
입력 2026-03-23 09:05
수정 2026-03-23 09:05
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사진은 12일 경기 평택항 부두에 주차된 수출용 차량. 2026.3.12 이지훈 기자
사진은 12일 경기 평택항 부두에 주차된 수출용 차량. 2026.3.12 이지훈 기자


세종 한지은 기자
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