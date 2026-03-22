공항 영업점 환율은 1570원까지...17년 만에 이틀째 1500원대 마감

지난 20일 하나은행 최종 고시 환율은 1532.86원

지난주 평균 원달러 환율(주간 거래 종가 기준)은 1493.29원

이달 들어 20일까지 평균 환율은 1483.4원, 외환위기 수준

이미지 확대 중동 전쟁 여파로 인한 고유가와 외국인 투자자의 주식 매도세가 이어지면서 원달러 환율이 1500원을 넘나드는 가운데 22일 서울 명동의 환전소에 환율 표시가 돼 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 중동 전쟁 여파로 인한 고유가와 외국인 투자자의 주식 매도세가 이어지면서 원달러 환율이 1500원을 넘나드는 가운데 22일 서울 명동의 환전소에 환율 표시가 돼 있다. 연합뉴스

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원달러 환율 움직임이 심상치 않다. 환율이 1500원대를 넘어 1550원대까지 갈 수 있다는 전망도 나온다.지난 20일 원달러 환율은 이란 종전 기대감에도 달러강세와 외국인투자자 자금 이탈 등으로 소폭 하락하면서 전날보다 0.4원 1500.6원(주간거래 종가 기준)으로 집계됐다. 환율이 종가 기준으로 이틀 연속 1500원대를 기록한 것은 금융위기 때인 2009년 3월 9∼10일(9일 1549.0원, 10일 1511.5원) 이후 이번이 처음이다. 21일(한국시간) 새벽 2시 원달러 환율 역시 전장 서울환시 종가 대비 3.70원 상승한 1504.70원에 거래됐다.환율은 이달 들어 꾸준히 고공행진하고 있다. 서울외환시장 등에 따르면 지난주(16∼20일) 평균 원달러 환율(주간 거래 종가 기준)은 1493.29원으로 집계됐다. 이달 들어 20일까지 평균 환율은 1483.4원으로, 월별로 보면 외환위기였던 1998년 3월(1488.87원) 수준에 근접했다. 올해 들어 평균 환율은 1461.0원으로 분기별로 봤을 때 외환위기(1998년 1분기·1596.88원) 이후 가장 높은 수준이다.은행 창구 현찰 구매 환율은 이미 1530원대에서 등락 중이다. 지난 20일 하나은행 최종 고시 환율은 1532.86원이었다. 공항 영업점 환율은 지난 21일 오후 하나은행 고시 기준 1570원에 달한다.중동 전쟁으로 석유 시설이 계속 공격받으면서 유가가 상승하고 환율에 영향을 미치고 있다. 쿠웨이트 정유 시설은 이틀 연속 이란의 공격을 받았다. 쿠웨이트 국영석유회사(KPC)는 20일(현지시간) 엑스를 통해 “미나 알아마디 정유단지가 오늘 새벽 드론 공격을 받아 여러 유닛에서 불이 났다. 예방적 조처로 피해 시설 일부의 가동을 중단했다”고 발표했다. 미국 국방성(전쟁부)이 중동 지역으로 해병대를 추가로 파병했다는 보도도 전해졌다. 월스트리트저널은 국방부가 캘리포니아 기지에 소속된 해병대원 약 2200~2500명을 미국 중부사령부로 이동시키고 있다고 보도했다.최근의 환율 상승은 이처럼 중동발 국제유가 상승과 이로 인한 강달러가 원인으로 지목된다. 여기에 미 연준의 금리인하 기대가 후퇴하며 오히려 금리 인상 전망이 잇따르면서 강달러 현상이 심화하고 있다. 외국인 투자자금 이탈 가속화도 환율 상승을 부추긴다.신한은행 백석현 이코노미스트는 “미국이 에너지 인프라 파괴는 자제하라고 촉구했지만, 통제되지 않는 이스라엘이 변수”라면서 “군사 시설 공습 위주던 전쟁 양상이 에너지 시설에 더 큰 충격을 가한다면 환율 상단이 1550원까지 오를 수 있다”고 말했다.