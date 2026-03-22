구 부총리, 국제기구 파견 직원에 “중동 상황, 긴밀한 모니터링 구축”

이미지 확대 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 20일 제1차 국제금융기구 전략점검회의에서 발언을 하고 있다. 재정경제부 제공 닫기 이미지 확대 보기 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 20일 제1차 국제금융기구 전략점검회의에서 발언을 하고 있다. 재정경제부 제공

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구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 국제금융기구에 파견된 직원들에게 중동 상황에 대한 긴밀한 모니터링 체계를 구축해달라고 주문했다.22일 재경부에 따르면 구 부총리는 지난 20일 정부서울청사에서 화상으로 ‘국제금융기구 전략점검회의’를 열었다.회의엔 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB)·아시아개발은행(ADB)·미주개발은행(IDB)·유럽부흥개발은행(EBRD)·중미경제통합은행(CABEI)·녹색기후기금(GCF)·글로벌녹색성장기구(GGGI) 파견 직원들이 참석했다.그간 재경부 차관 주재로 기구별 현안 점검을 개최했으나 올해부터는 부총리 주재로 격상됐다. 회의에선 각 기구별 핵심 아젠다를 공유하고 우리 국익과 연계하기 위한 전략을 논의했다.우선 구 부총리는 최근 각 기구들이 분석한 중동 상황에 따른 경제적 영향을 점검했다.구 부총리는 “해당 사안이 한국 경제에 미치는 중요성을 감안해 기구별로 경제 전망 동향에 대해 각별한 관심을 가지고 한국과 긴밀한 모니터링 체계를 구축해달라”고 주문했다.참석자들은 각 기구별 인공지능(AI)·디지털 전환, 핵심광물 공급망, 에너지 전략 등의 아젠다를 소개하고 이를 어떻게 한국의 기회 요인으로 활용할 수 있을지 논의했다.구 부총리는 “AI의 국내 활용 사례를 바탕으로 국제금융기구를 대상으로 한국의 우수한 기술과 정책을 홍보할 필요가 있다”고 말했다.또한 WB, ADB 등 다수 국제금융기구들의 조달 규정 개편 현황에 대해 점검하고 우리 기업들의 진출 확대 전략, 한국인력 진출 확대 방안 등도 공유됐다.재경부는 이번 회의 내용을 홈페이지와 소셜미디어를 통해 공개해 국제금융기구가 하는 일과 어떤 협력이 이뤄지는지를 알릴 예정이다.