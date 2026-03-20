카타르 끊겨도 버틴다… 정부 “LNG 연말까지 물량 충분, 비상계획 마련”

이란, 카타르 LNG시설 피격 공급 우려

올해 카타르산 610만t …210만t 계약 종료

비중 15%→ 내년 8% 부담↓…수입선 다변화

글로벌 LNG 가격 급등 변수…에너지 가격 상승

이미지 확대 카타르 가스 허브 등에서 불길 이란이 17일 카타르 등에 미사일 공격을 가했고, 카타르 가스 허브 등에서 불길. 2026.3.19 X 캡처 닫기 이미지 확대 보기 카타르 가스 허브 등에서 불길 이란이 17일 카타르 등에 미사일 공격을 가했고, 카타르 가스 허브 등에서 불길. 2026.3.19 X 캡처

이미지 확대 이란이 18일(현지시간) 이스라엘의 가스전 공격에 대한 보복으로 카타르 북부 라스라판 지역 가스 시설을 미사일 공격하고 있다. 2026.3.18 타스님통신 닫기 이미지 확대 보기 이란이 18일(현지시간) 이스라엘의 가스전 공격에 대한 보복으로 카타르 북부 라스라판 지역 가스 시설을 미사일 공격하고 있다. 2026.3.18 타스님통신

이미지 확대 2017년 2월 6일(현지시간) 카타르 수도 도하에서 북쪽으로 약 80㎞ 떨어진 라스라판 산업단지의 모습. 카타르의 주요 액화천연가스(LNG) 및 가스액화(GTL) 생산 시설로, 카타르석유공사가 관리한다. 이스라엘은 2026년 3월 18일 세계 최대 천연가스 매장지 중 하나인 이란 남부 파르스 가스전을 공격했으며, 이란은 이에 대한 보복 차원에서 라스라판 산업단지를 포함해 걸프 지역 에너지 인프라를 잇따라 공격했다. AFP 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 2017년 2월 6일(현지시간) 카타르 수도 도하에서 북쪽으로 약 80㎞ 떨어진 라스라판 산업단지의 모습. 카타르의 주요 액화천연가스(LNG) 및 가스액화(GTL) 생산 시설로, 카타르석유공사가 관리한다. 이스라엘은 2026년 3월 18일 세계 최대 천연가스 매장지 중 하나인 이란 남부 파르스 가스전을 공격했으며, 이란은 이에 대한 보복 차원에서 라스라판 산업단지를 포함해 걸프 지역 에너지 인프라를 잇따라 공격했다. AFP 연합뉴스 자료사진

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이란의 카타르 액화천연가스(LNG) 시설 피격으로 국내 LNG 공급 차질 우려가 커진 가운데 정부가 카타르산 LNG 수입이 완전히 끊긴 상황에 대비하는 컨틴전시 플랜(비상 계획)을 마련해 놓은 것으로 파악됐다. 올 연말까지 LNG 물량도 확보해 놓아 긴급한 수급 위기는 없을 전망이다.20일 외신 등에 따르면 이란은 이스라엘이 자국 가스전을 공격한 데 따른 보복으로 지난 18~19일(현지시간) 세계 최대 LNG 생산시설인 카타르 라스라판 단지에 미사일을 발사했다. 카타르 국영 에너지 기업 카타르에너지(QE)는 이번 피격으로 LNG 수출 용량의 17%가 손상됐다. 이를 복구하려면 3~5년이 소요될 것으로 전망했다. QE 최고경영자는 “한국과 중국, 이탈리아, 벨기에로 향하는 LNG 장기 공급 계약에 대해 최장 5년간 불가항력을 선언해야 할 수도 있다”고 밝혔다.이와 관련 산업부 관계자는 “이미 이란 전쟁이 발발한 직후 정부 차원에서 카타르 LNG 물량이 전혀 들어오지 않아 ‘0’이 되는 상황을 가정하고 컨틴전시 플랜을 짜놨다”며 “올해 말까지 쓸 수 있는 물량은 충분히 확보해 놓은 상태”라고 밝혔다.올해 연말로 카타르와 맺은 210만t 규모의 LNG 도입 장기계약이 종료될 예정이어서 전체 LNG 수입에서 카타르산 비중은 현재 15% 수준에서 8% 수준으로 떨어져 부담이 줄어들 것이라고 설명했다.한국무역협회 통계에 따르면 한국은 지난해 카타르로부터 총 697만t의 LNG를 수입해 전체 LNG 수입(4672만t)의 14.9%를 카타르에서 들여왔다. 호주(31.4%), 말레이시아(16.1%)에 이어 세 번째로 크다. 2021년까지만 해도 최대 수입국 자리를 유지했지만 수입선 다변화 정책에 따라 호주·미국·말레이시아산 등의 수입이 늘면서 비중이 점차 낮아졌다. 내년에는 400만t으로 수입량이 전체의 8% 수준으로 줄어든다.여기에 현재 한국의 가스 의무 비축량은 약 9일분이지만 이미 이 기준을 넘는 충분한 물량을 확보하고 있고, 카타르를 제외한 수입선도 안정적으로 유지되며 물량이 들어오고 있어 수급에 큰 문제가 없다는 게 정부 입장이다. 산업부 관계자는 “연말 종료되는 카타르 장기계약을 대체할 공급선을 찾고 있고, QE의 공급 차질이 장기화하는 경우도 보수적으로 상정해 3~5년 단기 물량 계획도 투트랙 대응 중”이라고 말했다.국내에서 수입하는 LNG는 약 75%를 한국가스공사가 들여와 일반에 공급해 시장에 미치는 영향이 절대적이다. 나머지는 SK·포스코·GS 등 기업들이 직수입해 자체 소비한다. 가스공사 관계자는 “연간 도입계획에 따라 카타르산 LNG를 들여오기 때문에 한 달 정도의 도입 지연은 연간 계획으로 조정해 대응할 수 있다”고 설명했다.다만 정부는 카타르 LNG 시설 손상으로 인한 글로벌 LNG 가격 상승을 우려하고 있다. 산업부 관계자는 “세계 LNG 수출의 20%를 차지하는 카타르가 불가항력을 선언하면 대체 물량 확보 경쟁이 벌어져 공급자 위주 시장이 될 가능성이 높다”며 “이렇게 되면 LNG 가격이 뛰는 것이 불가피하다”고 말했다. LNG 가격이 오르면 가정용 도시가스 요금이나 발전시장 원가 상승 압력이 커져 에너지 가격 상승 압박이 커질 수 있다.