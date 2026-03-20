미래에셋, 코빗 이사회 합류… FIU 임원변경 신고 수리

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미래에셋, 코빗 이사회 합류… FIU 임원변경 신고 수리

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-03-20 19:33
수정 2026-03-20 19:33
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서울 중구에 위치한 미래에셋 본사 전경. 미래에셋 제공
서울 중구에 위치한 미래에셋 본사 전경. 미래에셋 제공


미래에셋컨설팅 인사 선임… 비금융 계열사 통해 참여
업계 “대주주 변경 승인 통과”… 공정위 심사 등 남아미래에셋이 가상자산 거래소 코빗 이사회에 합류하게 됐다.

20일 가상자산업계와 금융당국에 따르면 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 최근 미래에셋컨설팅 측 인사가 코빗 이사회에 합류하는 방식의 이사회 구성 변경 신고를 수리한 것으로 전해졌다.

미래에셋은 금융기관의 가상자산 보유·지분투자를 제한하는 ‘금가분리’ 원칙을 고려해 비금융 계열사인 미래에셋컨설팅을 인수 주체로 내세운 상태다.

업계에서는 이번 신고 수리로 미래에셋과 코빗이 금융당국의 대주주 변경 승인 절차를 통과한 것으로 보고 있다. 다만 향후 공정거래위원회 기업결합 심사와 대주주 변경 신고 등 추가 절차가 남아 있다.

김예슬 기자
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