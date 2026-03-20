대한건설협회 광주시회 13대 회장에 황인일 대표 선출

황 회장 “분열된 회원 하나로 통합, 지역업체 수주물량 확대 노력할 것”

이미지 확대 황인일 대한건설협회 광주광역시회 제13대 회장. 닫기 이미지 확대 보기 황인일 대한건설협회 광주광역시회 제13대 회장.

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황인일 뉴삼원종합건설 대표이사(64세)가 대한건설협회 광주광역시회 제13대 회장으로 선출됐다.대한건설협회 광주광역시회는 20일 제이아트웨딩컨벤션에서 열린 2026회계연도 제1회 임시총회에서 제13대 회장 보궐선거를 실시, 황 대표이사를 신임 회장으로 선출했다.신임 황 회장의 임기는 전임 회장의 잔여 임기인 2027년 6월 25일까지다.황 회장은 “경기침체와 부동산 경기 위축 등으로 지역건설업계가 매우 어려운 시기에 회장으로 선출돼 어깨가 무겁다”며 “분열된 회원을 하나로 통합하고, 지역업체의 수주물량 확대와 권익옹호를 위해 최선의 노력을 기울이겠다”고 말했다.황 회장은 핵심 공약으로 ▲화합과 통합된 협회 ▲회원의 수주영역 확대 ▲적정공기 및 공사원가 확보 ▲건설업 등록기준 완화 ▲불합리한 각종 법령 및 규제 완화 등을 제시했다.