BTS 컴백 기념 협업...보나비 아티제·쿠차라, 신메뉴와 참여형 프로모션 선보여

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보나비는 자사가 운영하는 프리미엄 베이커리 브랜드 ‘아티제’와 멕시칸 브랜드 ‘쿠차라’가 방탄소년단의 컴백을 기념해 하이브와 협업, 신메뉴 출시 및 참여형 이벤트를 운영한다고 밝혔다.빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 발매를 기념해 오는 20일부터 4월 12일까지 서울 전역에서 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL)’이 진행된다. 특히 3월 21일에는 광화문 광장 인근에서 2만 2000명 규모의 무료 공연도 예정돼 있다.보나비는 방탄소년단의 정규 5집 제목인 ‘아리랑(ARIRANG)’에서 착안해 홍국쌀, 오미자, 갈비, 볶은 김치 등 한국 전통 식재료를 활용한 신메뉴를 선보인다. 해외 관광객도 쉽게 즐길 수 있는 K-푸드 형태로 메뉴를 구성했다.아티제는 한국 전통 열매 오미자와 딸기를 더해 상큼한 과일 티 ‘더 시티 딸기 오미자티’를 선보인다. 이와 함께 한국식 팥 앙금과 라즈베리를 더한 ‘더 시티 라즈베리 팥 크루아상’, 홍국쌀을 반죽에 넣어 색감과 풍미를 살린 ‘더 시티 홍국쌀 소금빵’, 홍국쌀 반죽에 찹쌀과 팥 앙금, 밤을 더한 한국식 브레드 ‘더 시티 찹쌀 밤팥빵’을 출시한다.멕시칸 브랜드 쿠차라는 한국식 양념갈비와 볶은 김치를 활용한 ‘더 시티 김치 갈비 부리또’를 출시하며 한식과 멕시칸 음식의 결합을 시도했다. 이는 기존 메뉴 대비 차별화된 경험 요소를 강화한 구성이다.참여형 이벤트도 운영된다. 아티제 행사 메뉴 4종 또는 쿠차라 행사 메뉴 1종 구매 시 ‘더 시티 프로젝트’ 한정 스크래치 쿠폰을 받을 수 있다. 쿠폰은 브랜드별로 5000개씩 준비됐다. 브랜드별 행사 메뉴 구매 후 브랜드 앱을 설치하고 가입하면 포토머신 네 컷 사진 촬영도 가능하다.또한 포토월에서 촬영한 사진을 계정 팔로우와 필수 해시태그를 작성해 인스타그램에 게시하면 추첨을 통해 아티제 2만원 기프티콘(20명), 더 시티 프로젝트 브레드 3종 세트(20명), 쿠차라 2만원 이용권(20명)을 제공한다.보나비 관계자는 “더 시티는 공연 중심의 이벤트를 도시 전반의 경험으로 확장하는 프로젝트인 만큼, 보나비에서도 단순한 메뉴 출시를 넘어 공간과 콘텐츠를 결합한 체험 요소를 강화했다”며 “특히 홍국쌀, 오미자, 김치 등 한국적인 식재료를 활용해 외국인 방문객도 부담 없이 즐길 수 있는 메뉴를 구성했다”고 밝혔다.