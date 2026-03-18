테일러푸룬, 프리바이오틱스 더한 신제품 추가 생산 돌입...초도물량 소진

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글로벌 유기농 푸룬 분야 1위(2024 캘리포니아 푸룬 협회 기준) 브랜드 테일러팜스는 신제품 ‘유기농 푸룬 프리바이오틱스’의 초도 물량이 소진돼 추가 생산에 들어갔다고 밝혔다.최근 장 건강에 대한 관심이 높아지는 가운데 식이섬유가 풍부한 푸룬에 프리바이오틱스를 더한 제품 구성과 간편한 섭취 방식이 소비자 호응을 이끌어낸 것으로 분석된다.유기농 푸룬 프리바이오틱스는 당도가 높고 과육이 알찬 늦여름 수확분 유기농 푸룬에 장 내 유익균의 먹이가 되는 프리바이오틱스 성분인 식물성 식이섬유 ‘난소화성말토덱스트린’을 코팅 방식으로 적용해 푸룬의 식이섬유에 프리바이오틱스를 더한 것이 특징이다.섭취 편의성을 고려한 개별 낱알 포장도 특징이다. 손에 묻지 않고 간편하게 즐길 수 있도록 설계해 위생성과 휴대성을 높였으며, 외출이나 여행 시에도 부담 없이 섭취할 수 있다.실제 제품을 섭취한 소비자들 사이에서는 “한층 업그레이드된 푸룬 같다”, “가방에 넣어두고 간편하게 먹기 좋다”, “손에 묻지 않아 깔끔하게 즐길 수 있다”는 등의 반응이 이어지고 있다.테일러팜스 관계자는 “출시 초기임에도 예상보다 빠른 속도로 초도 물량이 소진됐다”며 “그동안 푸룬 시장을 선도해 온 브랜드로서 소비자 니즈를 반영한 제품 구성이 긍정적인 반응으로 이어진 것으로 보고 있다”고 밝혔다.이어 “앞으로도 푸룬을 기반으로 한 다양한 제품을 선보이며 소비자 선택의 폭을 넓혀 나갈 계획”이라고 덧붙였다.