정부 “UAE서 원유 1800만 배럴 긴급 도입 확정”

이미지 확대 UAE 방문 결과 브리핑 하는 강훈식 비서실장 강훈식 비서실장이 18일 청와대 춘추관에서 전략경제협력 대통령 특사 활동 관련 UAE 방문 결과 브리핑을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 UAE 방문 결과 브리핑 하는 강훈식 비서실장 강훈식 비서실장이 18일 청와대 춘추관에서 전략경제협력 대통령 특사 활동 관련 UAE 방문 결과 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

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정부가 중동 사태 장기화에 따른 원유 수급 불안을 해소하기 위해 아랍에미리트(UAE)와 1800만 배럴의 원유 도입에 합의하는 양해각서(MOU)를 체결했다고 18일 밝혔다. 이로써 지난 6일 600만 배럴 도입에 이어 국내 하루 소비량의 8배에 해당하는 총 2400만 배럴의 원유를 확보하게 됐다.산업통상부는 강훈식 대통령 비서실장을 특사로 한 UAE 전략경제협력특사단이 15~17일 UAE를 방문해 추가 원유 1800만 배럴을 긴급 도입하기로 최종 확정했다고 전했다. 특사단은 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 대통령을 예방하고 칼둔 아부다비 행정청장, 술탄 알 자베르 아부다비국영석유회사 최고경영자 등 최고위급들과 원유 수급 문제를 협의했다.산업부는 “2400만 배럴은 우리나라 일일 원유 소비량의 8배 이상 되는 물량으로 지금의 석유 수급 위기 상황을 안정화시키는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.산업부는 UAE 측이 앞으로 비상 상황이 지속되더라도 “한국에 원유를 최우선 공급하겠다”고 약속했다고 전했다. 또 양국 간 핫라인을 구축해 2400만 배럴 이외의 추가 물량도 언제든 긴급 구매할 수 있는 체계를 마련했다고 설명했다. 장기적으로 원유 수급 안정을 위해 양국 간 ‘원유 공급망 협력 MOU’도 체결하기로 합의했다.확보한 1800만 배럴은 UAE 국적 선박 3척으로 600만 배럴을 우선 공급하고 우리나라 국적선 6척을 통해 추가 1200만 배럴을 공급해 전체 1800만 배럴을 선적하기로 했다. 납사를 적재한 선박 1척도 현재 한국으로 향하고 있다고 산업부는 전했다.특사단에 동행한 문신학 산업부 차관은 “호르무즈 해협 봉쇄로 인해 에너지 수급 위기가 고조되는 상황에서 다양한 원유 공급 루트를 확보한 점에서 큰 의의가 있다”면서 “이처럼 확고한 대규모 원유 공급 약속을 받은 적이 없었던 만큼 핵심 우방국인 UAE와의 협력이 더욱 강화될 것으로 기대된다”고 밝혔다.