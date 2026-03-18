2월 취업자수 23만4000명 늘어…5개월만에 최대폭

청년 실업률 5년만 최고

이미지 확대 학생들이 ‘2026 상반기 이화여자대학교 잡페어’에서 구직 상담을 받고 있다. 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 학생들이 ‘2026 상반기 이화여자대학교 잡페어’에서 구직 상담을 받고 있다. 이지훈 기자

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취업자 수 증가 폭이 3달 만에 20만명대로 올라섰다.18일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 2월 고용동향’에 따르면 지난달 만 15세 이상 취업자는 2841만3000명으로 전년 보다 23만4000명 늘었다.취업자 증가 폭은 지난해 11월 22만5000명을 기록한 후 12월 16만8000명, 올해 1월 10만8000명으로 쪼그라들다 3개월 만에 20만명대로 올라섰다. 지난달 취업자 증가 폭은 작년 9월 31만2000명에 이어 5개월 만에 가장 컸다.연령대별로는 청년층은 취업자가 줄고 중장년 이상은 늘어나는 현상이 이어졌다. 청년층(15∼29세) 취업자가 14만6000명 감소했다.청년 실업률은 7.7%로, 2021년 2월(10.1%) 이후 같은 달 기준 5년 만에 최고치다.60세 이상 취업자는 28만7000명, 30대 8만6000명, 50대 6000명이 늘었다.좋은 일자리로 꼽히는 제조업은 취업자가 1만6000명 줄었다. 제조업은 2024년 7월부터 20개월 연속 취업자가 감소 중이다.건설업은 4만명 감소하며 22개월 연속 마이너스였다.2월 고용률은 61.8%로 전년 동월 대비 0.1%포인트 상승했다.경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 15~64세 고용률은 69.2%로 전년 동월 대비 0.3%포인트 상승했다.2월 실업자는 99만3000명으로 지난해 대비 4000명(5.7%) 증가했고 실업률은 3.4%로 전년 동월 대비 0.2%포인트 상승했다.