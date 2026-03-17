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“내 이야기가 온 세상 울릴 때까지”… 광화문 글판이 전하는 BTS의 희망과 격려

방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 컴백 공연을 나흘 앞둔 17일 종로구 교보생명빌딩 사옥 외벽에 BTS 메시지를 담은 초대형 현수막이 설치돼 있다. 문구는 ‘나에게서 시작한 이야기가 온 세상을 울릴 때까지’로 시민들에게 희망과 격려를 전하는 내용이다.

홍윤기 기자