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“내 이야기가 온 세상 울릴 때까지”… 광화문 글판이 전하는 BTS의 희망과 격려
방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 컴백 공연을 나흘 앞둔 17일 종로구 교보생명빌딩 사옥 외벽에 BTS 메시지를 담은 초대형 현수막이 설치돼 있다. 문구는 ‘나에게서 시작한 이야기가 온 세상을 울릴 때까지’로 시민들에게 희망과 격려를 전하는 내용이다.
홍윤기 기자
홍윤기 기자
방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 컴백 공연을 나흘 앞둔 17일 종로구 교보생명빌딩 사옥 외벽에 BTS 메시지를 담은 초대형 현수막이 설치돼 있다. 문구는 ‘나에게서 시작한 이야기가 온 세상을 울릴 때까지’로 시민들에게 희망과 격려를 전하는 내용이다.
2026-03-18 B3면
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BTS 서울 컴백 공연 개최지는 어디인가?