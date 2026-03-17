“내 이야기가 온 세상 울릴 때까지”… 광화문 글판이 전하는 BTS의 희망과 격려

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“내 이야기가 온 세상 울릴 때까지”… 광화문 글판이 전하는 BTS의 희망과 격려

홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2026-03-17 23:54
수정 2026-03-17 23:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
“내 이야기가 온 세상 울릴 때까지”… 광화문 글판이 전하는 BTS의 희망과 격려
“내 이야기가 온 세상 울릴 때까지”… 광화문 글판이 전하는 BTS의 희망과 격려 방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 컴백 공연을 나흘 앞둔 17일 종로구 교보생명빌딩 사옥 외벽에 BTS 메시지를 담은 초대형 현수막이 설치돼 있다. 문구는 ‘나에게서 시작한 이야기가 온 세상을 울릴 때까지’로 시민들에게 희망과 격려를 전하는 내용이다.
홍윤기 기자


방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 컴백 공연을 나흘 앞둔 17일 종로구 교보생명빌딩 사옥 외벽에 BTS 메시지를 담은 초대형 현수막이 설치돼 있다. 문구는 ‘나에게서 시작한 이야기가 온 세상을 울릴 때까지’로 시민들에게 희망과 격려를 전하는 내용이다.

홍윤기 기자
2026-03-18 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
BTS 서울 컴백 공연 개최지는 어디인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로