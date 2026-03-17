그레인온 혈당 관리템 ‘레드와인 비니거’, CJ홈쇼핑에서 전량 매진

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그레인온의 시그니처 상품인 ‘레드와인 비니거’가 지난 16일(월), CJ홈쇼핑 방송에서 전량 매진을 기록하며 소비자들의 뜨거운 관심을 입증했다. 이번 방송에서는 레드와인 비니거 6병과 2병, 전용 디스펜서로 구성된 패키지를 선보였으며, 실속 있는 구성과 합리적인 가격을 앞세워 준비된 물량을 빠르게 소진했다.이번 완판 성과는 건강한 식습관과 혈당관리에 대한 관심이 높아지는 최근 소비 트렌드가 반영된 결과로 풀이된다. 특히 간편하게 일상식단에 적용할 수 있는 기능성 식재료에 대한 수요가 증가하면서 레드와인 비니거와 같은 프리미엄 식초 제품이 주목받고 있다.그레인온의 레드와인 비니거는 7.1%가량의 높은 초산(아세트산)을 함유하고 있는 것이 특징이다. 초산은 식후 혈당 상승을 완만하게 하는데 도움을 줄 수 있는 성분으로 알려져 있으며, 식초 내 유기산은 음식의 위 배출 속도를 조절하는 데 긍정적인 역할을 할 수 있어, 식단 관리에 민감한 소비자들에게 꾸준한 선택을 받고 있다.또한 초산 성분은 체내 지방 합성을 저해하는 데 도움을 줄 수 있어 건강한 라이프스타일을 추구하는 이들에게 활용도가 높다. 물에 희석해 음료 형태로 섭취하거나 샐러드드레싱, 각종 요리에 접목할 수 있다는 점도 큰 장점이다.제품 측면에서도 그레인온은 이탈리아 전통 식초 브랜드 ‘카사베르디(Casaverdi)’ 제품을 엄선해 선보이며 원료 선정부터 발효, 숙성까지 까다로운 품질 기준을 적용하고 있다. 카사베르디는 오랜 역사와 노하우를 바탕으로 포도를 참나무 오크통에서 발효·숙성하는 전통 공정을 고수하는 브랜드로, 깊고 부드러운 산미와 은은한 풍미를 구현한 것이 특징이다. 이러한 공정을 통해 음식의 맛을 해치지 않으면서도 풍미를 한층 끌어올리며, 폴리페놀 등 다양한 항산화 성분까지 풍부하게 함유하고 있다.이번 방송에서 함께 제공된 전용 디스펜서는 사용 편의성을 강화한 요소로 소비자들의 긍정적인 반응을 이끌어냈다. 스포이드 형태로 설계되어 비니거를 한 방울씩 정량 조절할 수 있어 활용도가 높으며, 작고 가벼운 용기로 휴대성 또한 뛰어나다.특히 갈색 용기 패키지를 적용해 자외선으로인한 산패를 방지하고 내용물의 신선도를 유지하는 데 도움을 주며, 내산성이 강한 고무 캡을 사용해 안정적인 보관이 가능하다는 점도 특징이다.그레인온 관계자는 “이번 CJ홈쇼핑 방송 완판은 제품력과 활용도, 그리고 소비자 라이프스타일에 맞춘 구성이 좋은 반응을 얻은 결과”라며, “앞으로도 건강 트렌드에 부합하는 제품 개발과 함께 차별화된 품질 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.