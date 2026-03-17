봄꽃 속에 빠져 보세요… 에버랜드 튤립축제 20일 개막

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봄꽃 속에 빠져 보세요… 에버랜드 튤립축제 20일 개막

입력 2026-03-17 00:53
수정 2026-03-17 00:53
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봄꽃 속에 빠져 보세요… 에버랜드 튤립축제 20일 개막
봄꽃 속에 빠져 보세요… 에버랜드 튤립축제 20일 개막 에버랜드가 오는 20일부터 다음달까지 튤립, 수선화, 무스카리 등 100여종의 봄꽃을 전시하는 튤립축제를 개최한다고 16일 밝혔다. 튤립축제에는 다음달 1일 새단장한 뒤 문을 여는 ‘사파리월드’와 세계적 예술가인 브루스 먼로와 협업한 ‘가든 라이팅’ 등 다양한 콘텐츠도 마련됐다. 사진은 튤립이 핀 에버랜드의 ‘인피니트 튤립가든’ 모습.
삼성물산 제공


에버랜드가 오는 20일부터 다음달까지 튤립, 수선화, 무스카리 등 100여종의 봄꽃을 전시하는 튤립축제를 개최한다고 16일 밝혔다. 튤립축제에는 다음달 1일 새단장한 뒤 문을 여는 ‘사파리월드’와 세계적 예술가인 브루스 먼로와 협업한 ‘가든 라이팅’ 등 다양한 콘텐츠도 마련됐다. 사진은 튤립이 핀 에버랜드의 ‘인피니트 튤립가든’ 모습.

삼성물산 제공

2026-03-17 B2면
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