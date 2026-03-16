새달 유류할증료 3배 뛰어 최대 25만원… 항공 화물 쏠림에 국내 수출기업 직격탄

해운 운임도 전쟁 발발 후 55% 급등

99% 항공운송 반도체·제약도 비상

2026-03-17 3면

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중동 사태로 국제 유가와 환율의 고공행진이 계속되면서 다음달에 국제선 항공권에 부과되는 유류할증료가 크게 오른다. 호르무즈 해협 봉쇄 장기화로 해운 운임도 치솟으면서 수출에 의존하는 국내 제조업에 타격이 불가피하다는 전망이 나온다.16일 항공업계에 따르면 4월 유류할증료의 기준이 되는 싱가포르 항공유 평균값(2월 16일~3월 15일)은 총 33단계 중 18단계에 해당됐다. 이번 달에 적용한 6단계에서 12단계가 뛰어올랐다. 러시아·우크라이나 전쟁 발발 이후인 2022년 10월(17단계) 이후 3년 6개월 만에 가장 높은 단계가 적용된 것이다.국내 항공사들은 다음달 발권하는 항공권에 부과하는 유류할증료를 최대 3배 올릴 계획이다. 아시아나항공은 이번 달에 편도 기준 1만 4600원에서 최대 7만 8600원까지 부과했지만, 다음달에는 4만 3900원에서 25만 1900원까지 적용한다. 항공 업계는 해외여행 수요 위축을 우려하고 있다.이날 산업연구원이 공개한 ‘미국·이란 전쟁의 리스크 확산과 한국에 미치는 영향’ 보고서에 따르면 국제유가가 10% 상승할 경우 국내 제조업 생산비는 평균 약 0.71% 증가하는 것으로 분석됐다. 생산비 증가폭은 석유제품(6.30%), 화학제품(1.59%) 등 에너지 의존도가 높은 산업에서 영향이 컸다.해상 운임도 가파르게 상승했다. 발틱해운거래소에 따르면 유조선 운임지수(WS)는 지난 12일 중동~중국 노선 초대형 유조선(VLCC)을 기준으로 348.9였는데, 이란 전쟁 직전인 지난달 27일(224.72)과 비교해 55.3뉴 급등한 수치다. 상하이컨테이너운임지수(SCFI)도 지난 13일 기준 1710.35로, 지난달 27일(1333.11)에 비해 28.3% 올랐다.컨테이너 의존도가 높은 도소매·자동차·정보통신기술(ICT)·기계·전기장비 제조업의 비용 증가가 우려되는 가운데, 항공 운송 쏠림 현상으로 항공 화물 운임까지 끌어올릴 수 있다. 99%의 물량을 항공으로 수출하는 반도체·제약 업계도 영향권에서 벗어나기 힘들다는 의미다.