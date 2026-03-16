렉스필, 해내다CC와 조인식 진행…파3 전홀 대상 홀인원 이벤트 실시

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렉스필, 해내다CC와 조인식 진행…파3 전홀 대상 홀인원 이벤트 실시

입력 2026-03-16 18:01
수정 2026-03-16 18:01
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렉스필 강헌구 대표와 해내다CC 최만수 대표가 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.(사진=렉스필 제공)
렉스필 강헌구 대표와 해내다CC 최만수 대표가 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.(사진=렉스필 제공)


프리미엄 매트리스 브랜드 렉스필이 해내다CC와 조인식을 갖고, 골프장 방문 고객에게 차별화된 혜택과 경험을 제공하는 홀인원 이벤트를 진행한다. 이번 조인식을 통해 양측은 파3 전 홀에서 이벤트를 공동으로 운영하며, 골퍼들에게 특별한 기회를 제공할 계획이다.

이번 이벤트는 해내다CC의 모든 파3 홀을 대상으로 하며, 홀인원 달성 시 정회원에게는 G3 Q 매트리스, 비회원에게는 G1 SS 매트리스를 경품으로 제공한다.

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렉스필 매트리스는 체압 분산과 안정적인 지지력으로 최적의 수면 환경을 제공하며, 라운딩 이후 근육과 몸의 피로 회복을 돕는다. 또한 고급 소재와 맞춤형 설계로 깊은 숙면과 편안한 휴식을 경험할 수 있어, 골프를 즐기는 고객에게 특히 유용하다.

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뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

렉스필 관계자는 “이번 홀인원 이벤트는 단순한 경품 제공이 아니라, 라운딩 후 피로 회복과 숙면 등 렉스필 매트리스의 장점을 직접 체험할 수 있도록 기획됐다”고 밝혔다.
온라인뉴스팀
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