렉스필, 해내다CC와 조인식 진행…파3 전홀 대상 홀인원 이벤트 실시

이미지 확대 렉스필 강헌구 대표와 해내다CC 최만수 대표가 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.(사진=렉스필 제공) 닫기 이미지 확대 보기 렉스필 강헌구 대표와 해내다CC 최만수 대표가 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.(사진=렉스필 제공)

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프리미엄 매트리스 브랜드 렉스필이 해내다CC와 조인식을 갖고, 골프장 방문 고객에게 차별화된 혜택과 경험을 제공하는 홀인원 이벤트를 진행한다. 이번 조인식을 통해 양측은 파3 전 홀에서 이벤트를 공동으로 운영하며, 골퍼들에게 특별한 기회를 제공할 계획이다.이번 이벤트는 해내다CC의 모든 파3 홀을 대상으로 하며, 홀인원 달성 시 정회원에게는 G3 Q 매트리스, 비회원에게는 G1 SS 매트리스를 경품으로 제공한다.렉스필 매트리스는 체압 분산과 안정적인 지지력으로 최적의 수면 환경을 제공하며, 라운딩 이후 근육과 몸의 피로 회복을 돕는다. 또한 고급 소재와 맞춤형 설계로 깊은 숙면과 편안한 휴식을 경험할 수 있어, 골프를 즐기는 고객에게 특히 유용하다.렉스필 관계자는 “이번 홀인원 이벤트는 단순한 경품 제공이 아니라, 라운딩 후 피로 회복과 숙면 등 렉스필 매트리스의 장점을 직접 체험할 수 있도록 기획됐다”고 밝혔다.