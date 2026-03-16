프리미엄 매트리스 브랜드 렉스필, 오션힐스 골프＆리조트와 MOU 체결…홀인원 이벤트 진행

이미지 확대 13일 오션힐스 영천컨트리클럽에서 열린 업무협약식에서 렉스필 강헌구 대표(왼쪽)와 오션힐스 골프＆리조트 이승도 대표가 협약서에 서명하고 있다.(사진=렉스필 제공) 닫기 이미지 확대 보기 13일 오션힐스 영천컨트리클럽에서 열린 업무협약식에서 렉스필 강헌구 대표(왼쪽)와 오션힐스 골프＆리조트 이승도 대표가 협약서에 서명하고 있다.(사진=렉스필 제공)

이미지 확대 프리미엄 매트리스 브랜드 렉스필 강헌구 대표와 오션힐스 골프＆리조트 이승도 대표가 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.(사진=렉스필 제공) 닫기 이미지 확대 보기 프리미엄 매트리스 브랜드 렉스필 강헌구 대표와 오션힐스 골프＆리조트 이승도 대표가 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.(사진=렉스필 제공)

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프리미엄 매트리스 브랜드 렉스필이 오션힐스 골프＆리조트와 업무협약(MOU)을 체결하고 골프장 방문 고객을 대상으로 한 프리미엄 경험 확대에 나섰다. 이번 협약을 통해 양측은 골프장별 홀인원 이벤트를 공동으로 진행하며, 브랜드 체험과 고객 만족도를 동시에 높일 계획이다.이번 협업의 주요 이벤트는 홀인원 경품 제공이다. 오션힐스 골프＆리조트 포항CC, 영천CC, 청도CC의 파3 일부 홀에서 홀인원을 달성할 경우 정회원에게는 G3 Q 매트리스, 비회원에게는 G1 SS 매트리스를 경품으로 제공한다.또한 오션힐스 포항CC 리조트에는 명품 매트리스 G3 Q와 G1 SS를 설치해 렉스필 룸을 조성하기로 했다. 이를 통해 방문객은 실제 매트리스와 휴식 공간을 체험할 수 있어 골프 라운딩 이후 프리미엄 휴식을 경험할 수 있다.렉스필 매트리스는 체압 분산과 안정적인 지지력을 통해 편안한 수면과 휴식을 돕는 제품으로, 라운딩 이후의 휴식과 회복이라는 측면에서도 골프를 즐기는 고객층과 자연스럽게 연결된다. 이를 통해 골프장 방문객에게는 특별한 경험을 제공하고, 골프장의 프리미엄 이미지를 강화할 수 있다는 설명이다.렉스필 관계자는 “이번 MOU를 통해 단순한 제품 홍보를 넘어 골프장 고객에게 차별화된 경험과 가치를 제공할 수 있게 됐다”고 밝혔다.