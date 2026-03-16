미래아이앤지 새 주인에 ‘스텔라PE’ 낙점… 본계약 체결

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유가증권시장 상장사 미래아이앤지와 계열 상장사들의 새로운 주인으로 주식회사 스텔라프라이빗에쿼티 (대표이사 김창근, 이하 스텔라PE)가 최종 낙점됐다.매각이 본격화된 이후 우선협상대상자 선정부터 본계약 체결까지 빠른 속도로 절차가 진행되며 이른바 ‘패키지 딜’이 성사된 것으로 평가된다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래아이앤지의 최대주주인 주식회사 엑스와 남산물산의 남궁견 회장은 우선협상대상자로 선정됐던 스텔라PE와 경영권 지분 매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 이날 체결한 것으로 전해졌다. 실제 인수 주체는 스텔라PE가 설립한 특수목적회사(SPC)인 스텔라이노베이션투자목적회사가 될 전망이다. 시장의 최대 관심사였던 최종 매각가는 1,200억 원으로 확정된 것으로 알려졌다.이는 당초 IB 업계에서 예상했던 거래가 범위인 1,000억 원에서 1,400억 원 사이의 중간 수준에 해당하는 금액이다. 이번 거래가 비교적 빠르게 성사된 배경에는 스텔라PE의 인수 이후 청사진, 그리고 이를 실행할 수 있는 경영 역량에 대한 신뢰가 작용한 것으로 풀이된다. 특히 스텔라PE를 이끄는 이수형 의장의 전문성이 이번 거래에 대한 신뢰도를 높였다는 평가가 나온다.서울대학교 법과대학을 졸업한 이 의장은 한글과컴퓨터 그룹 법무총괄을 지낸 변호사 출신으로, 현재 에이케이파트너스자산운용 대표이사를 맡고 있다. 법률과 금융을 아우르는 폭넓은 경험과 네트워크를 갖춘 인물로 업계에서 평가받는다.IB 업계 한 관계자는 “여러 상장사가 동시에 얽힌 대형 거래인 만큼 매각 측에서는 자금 조달 능력에 대한 확실성을 가장 중요하게 고려했다”며 “스텔라PE의 자금 동원 능력이 충분히 검증됐고, 인수 이후 구체적인 기업가치 제고(밸류업) 계획을 제시한 점이 긍정적으로 작용했다”고 설명했다.이어 “해당 계획을 실행할 수 있는 경영진과 등기임원 후보들의 역량 역시 매도자 측으로부터 높은 평가를 받은 것으로 보인다”고 덧붙였다.이번 미래아이앤지 인수는 사실상 산하에 있는 여러 상장사의 경영권을 동시에 확보하는 ‘지주사 성격의 거래’로 평가된다. 스텔라PE는 본계약 체결을 계기로 복잡한 지배구조를 정비하고 각 계열사의 경쟁력을 강화하는 작업에 본격적으로 착수할 것으로 예상된다.