제이에스티나, 일상의 품격을 높이는 ESSENTIAL 10K 에디션 출시

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국내 대표 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 일상의 품격을 높이는 ‘ESSENTIAL 10K’ 에디션을 새롭게 출시했다.심플하면서도 세련된 실루엣의 이번 에디션은 브랜드 고유의 감성과 정교한 마감은 그대로 유지하면서도, 실용적인 소재 선택을 통해 누구나 부담 없이 골드 주얼리를 즐길 수 있도록 기획됐다.에디션에 사용된 10K 골드는 순금에 다양한 금속을 균형 있게 합금해 내구성과 실용성을 높인 소재로, 은은하면서도 세련된 골드 컬러와 가볍고 편안한 착용감이 특징이다.특히 섬세한 꽃잎 사이에 랩그로운 다이아몬드가 세팅된 브리즈(BREEZE) 골드 목걸이와 귀걸이는 다가오는 봄을 위한 특별한 아이템으로 제안한다.제이에스티나 관계자는 “‘ESSENTIAL 10K’ 에디션을 통해 시그니처 컬렉션인 에테르(ETER) 및 브리즈(BREEZE)를 포함한 인기 디자인을 합리적인 가격으로 선보이는 만큼, 부담 없이 착용 가능한 데일리 주얼리로 추천한다”고 전했다.데일리 주얼리를 찾는 고객에게 새로운 선택지를 제시하는 이번 에디션은 전국 백화점 매장과 네이버 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.