던롭스포츠코리아, 스릭슨 ‘ZXiR·ZXiR HL’ 아이언 출시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

던롭스포츠코리아, 스릭슨 ‘ZXiR·ZXiR HL’ 아이언 출시

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-03-16 08:44
수정 2026-03-16 08:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
‘ZXiR’ 및 ‘ZXiR HL’ 아이언. 던롭스포츠코리아 제공
‘ZXiR’ 및 ‘ZXiR HL’ 아이언. 던롭스포츠코리아 제공


던롭스포츠코리아는 세련된 디자인과 높은 관용성을 갖춘 신제품 ‘ZXiR’ 및 ‘ZXiR HL’ 아이언을 선보였다고 16일 밝혔다. 이번 제품 출시로 스릭슨의 ZXi 아이언 시리즈 라인업을 완성했다.

신제품 ZXiR 시리즈는 독자 개발 소재와 인공지능(AI) 설계를 적용했다. 자체 개발 소재인 ‘i-ALLOY’는 기존 스테인리스 스틸보다 약 10% 부드러워 주조 아이언이면서도 단조 아이언에 가까운 타구감과 피드백을 제공한다는 설명이다.

또 AI 머신러닝 기술로 설계된 ‘메인프레임’(Mainframe) 밀링 패턴을 페이스 뒷면에 적용해 관성모멘트(MOI)를 높였으며, 아마추어 골퍼들의 타점 데이터를 분석해 스윗 스폿을 페이스 하단으로 재배치해 미스샷 시 비거리 손실을 줄였다고 한다.

김현이 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
ZXiR 시리즈의 자체 개발 소재 ‘i-ALLOY’의 특징은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로