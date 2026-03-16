던롭스포츠코리아, 스릭슨 ‘ZXiR·ZXiR HL’ 아이언 출시

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‘ZXiR’ 및 ‘ZXiR HL’ 아이언. 던롭스포츠코리아 제공
던롭스포츠코리아는 세련된 디자인과 높은 관용성을 갖춘 신제품 ‘ZXiR’ 및 ‘ZXiR HL’ 아이언을 선보였다고 16일 밝혔다. 이번 제품 출시로 스릭슨의 ZXi 아이언 시리즈 라인업을 완성했다.
신제품 ZXiR 시리즈는 독자 개발 소재와 인공지능(AI) 설계를 적용했다. 자체 개발 소재인 ‘i-ALLOY’는 기존 스테인리스 스틸보다 약 10% 부드러워 주조 아이언이면서도 단조 아이언에 가까운 타구감과 피드백을 제공한다는 설명이다.
또 AI 머신러닝 기술로 설계된 ‘메인프레임’(Mainframe) 밀링 패턴을 페이스 뒷면에 적용해 관성모멘트(MOI)를 높였으며, 아마추어 골퍼들의 타점 데이터를 분석해 스윗 스폿을 페이스 하단으로 재배치해 미스샷 시 비거리 손실을 줄였다고 한다.
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