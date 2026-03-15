휘발유값 사흘간 59원 내려 1840원… 국제 유가는 고공행진

최고가격제 시행으로 일단 안정세

이미지 확대 정부가 석유 최고가격제를 시행한 이후 첫 주말인 15일 서울 서초구 경부고속도로 부산 방향 만남의광장 휴게소 내 주유소의 표시 가격이 휘발유와 경유 모두 ﻿1800원을 넘지 않는 가운데 한 고객이 주유를 하고 있다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 정부가 석유 최고가격제를 시행한 이후 첫 주말인 15일 서울 서초구 경부고속도로 부산 방향 만남의광장 휴게소 내 주유소의 표시 가격이 휘발유와 경유 모두 ﻿1800원을 넘지 않는 가운데 한 고객이 주유를 하고 있다.

이지훈 기자

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2026-03-16 5면

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석유 최고가격제 시행 사흘째인 15일 국내 주유소의 평균 소비자 유가가 일단 안정세를 보였다. 다만, 이란 전쟁의 조기 종전 대신 확전 가능성이 커지면서 지속적인 유가 고공행진에 따른 광범위한 피해를 우려하는 목소리가 커지고 있다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 5시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 리터당 1840.09원으로 전날보다 5.22원 내렸다. 13일 자정부터 시작된 석유 최고가격제 시행 전인 12일과 비교하면 약 59원이나 하락한 것이다. 경유 가격은 같은 시각 1841.17원으로 6.74원 하락했다. 12일과 비교하면 78원 내렸다. 다만 석유 최고가격제 시행 첫 이틀간 두 자릿수였던 가격 하락 폭이 이날은 한 자릿수에 그쳤다.정부의 긴급 조치로 국내 소비자 유가는 하락세에 접어든 반면 국제 유가는 고공 행진을 이어가고 있다. 13일 기준 두바이유는 배럴당 145.51달러로 오피넷이 집계를 시작한 2008년 1월 이후 최고가를 찍었다. 브렌트유 역시 같은 날 배럴당 103.14달러로 이틀 연속 100달러를 넘겼다. 이는 지난달 27일에 비해 42.3% 상승한 수치다.고유가가 계속 유지되면 국내 기름값이 다시 상승할 수 있다는 전망도 나온다. 정부가 지정하는 최고가격은 2주마다 싱가포르 석유제품 가격(MOPS) 변동률을 반영해 산정되기 때문이다.정유 업계 관계자는 “주유소의 판매가는 정유사 공급가 말고도 여러 요인이 있어서 공급가의 영향을 얼마나 받을지 예상하기 어려운 상황”이라고 말했다.국내 항공사들이 오는 16일 발표하는 4월 유류할증료도 크게 오를 것으로 보인다. 유류할증료 기준이 되는 싱가포르 항공유 평균값이 올라 유류할증료 단계가 상승할 것으로 예상되기 때문이다.항공 업계는 다음달 발권하는 일본과 동남아 노선 항공권은 이달보다 약 2만~3만원, 미국 로스앤젤레스(LA) 노선의 경우 10만원 안팎의 인상을 예상하고 있다.국내 토목·건설 생산 비용도 늘어날 전망이다. 지난 13일 건설산업연구원이 발간한 ‘원유 가격 상승이 건설 생산비용에 미치는 영향 분석’ 보고서에 따르면 유가가 50% 상승할 때 도로시설 비용은 2.93%, 도시토목 비용은 2.76% 상승한다.