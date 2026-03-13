동성제약 소액주주들, 13일 집회 열고 회생계획안 금감원 검증 요구

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

동성제약 소액주주들, 13일 집회 열고 회생계획안 금감원 검증 요구

입력 2026-03-13 14:43
수정 2026-03-13 14:43
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
동성제약 제공
동성제약 제공


동성제약 소액주주들이 지난 13일 금융감독원 앞에서 집회를 열고 회생 및 인수 구조 전반에 대한 검증을 촉구했다.

소액주주들은 회생계획안과 절차 전반에 대해 관리인의 판단이 과연 회사와 모든 이해관계인의 공동 이익에 부합했는지 의문을 제기했다.

이들은 “회생이 진정 회사 정상화를 위한 것이라면, 소액주주가 왜 가장 큰 희생을 떠안아야 하는지 설명돼야 한다”고 주장했다.

또 계획안 추진 과정에서 관리인의 특별보수 문제나 특정 구조에 대한 편향적 판단이 있었는지 여부도 함께 검증할 필요가 있다고 말했다.

주주들은 “금감원은 회생계획안의 독소조항, 이해상충 가능성, 소액주주 권리 훼손 여부를 면밀히 조사해 더 이상의 피해를 막아야 한다”고 촉구했다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
동성제약 소액주주들이 금감원에 요구한 것은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로