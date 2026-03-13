동성제약 소액주주들, 13일 집회 열고 회생계획안 금감원 검증 요구

이미지 확대 동성제약 제공 닫기 이미지 확대 보기 동성제약 제공

동성제약 소액주주들이 지난 13일 금융감독원 앞에서 집회를 열고 회생 및 인수 구조 전반에 대한 검증을 촉구했다.소액주주들은 회생계획안과 절차 전반에 대해 관리인의 판단이 과연 회사와 모든 이해관계인의 공동 이익에 부합했는지 의문을 제기했다.이들은 “회생이 진정 회사 정상화를 위한 것이라면, 소액주주가 왜 가장 큰 희생을 떠안아야 하는지 설명돼야 한다”고 주장했다.또 계획안 추진 과정에서 관리인의 특별보수 문제나 특정 구조에 대한 편향적 판단이 있었는지 여부도 함께 검증할 필요가 있다고 말했다.주주들은 “금감원은 회생계획안의 독소조항, 이해상충 가능성, 소액주주 권리 훼손 여부를 면밀히 조사해 더 이상의 피해를 막아야 한다”고 촉구했다.