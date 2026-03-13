동성제약 소액주주들, 13일 집회 열고 회생계획안 금감원 검증 요구

이미지 확대
동성제약 소액주주들이 지난 13일 금융감독원 앞에서 집회를 열고 회생 및 인수 구조 전반에 대한 검증을 촉구했다.
소액주주들은 회생계획안과 절차 전반에 대해 관리인의 판단이 과연 회사와 모든 이해관계인의 공동 이익에 부합했는지 의문을 제기했다.
이들은 “회생이 진정 회사 정상화를 위한 것이라면, 소액주주가 왜 가장 큰 희생을 떠안아야 하는지 설명돼야 한다”고 주장했다.
또 계획안 추진 과정에서 관리인의 특별보수 문제나 특정 구조에 대한 편향적 판단이 있었는지 여부도 함께 검증할 필요가 있다고 말했다.
주주들은 “금감원은 회생계획안의 독소조항, 이해상충 가능성, 소액주주 권리 훼손 여부를 면밀히 조사해 더 이상의 피해를 막아야 한다”고 촉구했다.
